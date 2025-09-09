Así van las tablas de posiciones de la Concacaf rumbo al Mundial 2026

Panamá, Jamaica y Costa Rica parten como favoritos en la eliminatoria mundialista de la Concacaf, pero luego de las primeras fechas, el asunto no pinta tan sencillo.

Panamá vs Guatemala. Eliminatoria Copa del Mundo 2026. Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol. ( Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol /Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol.)

En el grupo A, Panamá se ha complicado solito. En dos partidos, no es el líder, ni siquiera el segundo, va de tercero, tras dos empates.

En los juegos de este lunes, Panamá empató a un gol contra Guatemala y El Salvador perdió de local 1 a 2 ante Surinam.

El grupo marcha así: Surinam 4 puntos, El Salvador 3, Panamá 2 y Guatemala 1.

En el grupo B, solo se ha jugado una fecha y Jamaica sí sacó la cara como favorito. Los jamaiquinos golearon de visita 4 a 0 a Bermudas y lideran el grupo, tras un empate a 0 entre Trinidad y Tobago y Curazao.

Jamaica suma tres puntos, Curazao y Trinidad un punto y Bermudas 0.

Este martes juegan Curazao vs. Bermudas y Jamaica vs. Trinidad y Tobago.

Costa Rica empató a un gol contra Nicaragua. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Finalmente, el grupo C, donde está Costa Rica, muestra un empate a un punto entre todos los equipos, tras la primera jornada.

Nicaragua igualó a un gol con Costa Rica, lo que fue una sorpresa, y Honduras empató en Haití 0 a 0.

Esta noche, Costa Rica recibe a Haití y Honduras a Nicaragua.

Grupo A

Posición Selección PJ Pts DG 1 Surinam 2 4 +1 2 El Salvador 2 3 0 3 Panamá 2 2 0 4 Guatemala 2 1 -1

Grupo B

Posición Selección PJ Pts DG 1 Jamaica 1 3 +4 2 Curazao 1 1 0 2 Trinidad y Tobago 1 1 0 4 Bermudas 1 0 -4

Grupo C