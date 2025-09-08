Afición tica pasará del caos de Managua a la urgencia en Costa Rica

La afición de Costa Rica vive una verdadera montaña rusa de sentimientos con el equipo patrio y pasará en cuatro días de la angustia en Nicaragua a la necesidad de puntuar en el estadio Nacional.

Un montón de ticos no podían entrar, pero finalmente sí ingresaron. (Cortesía /Cortesía )

La Sele empató a un gol contra Nicaragua en el el estadio Nacional de ese país, donde hubo incertidumbre y algunos costarricenses se quedaron sin entrar.

Este martes, recibe a las 8 de la noche a Haití, en el estadio Nacional, con la urgencia de ganar y de contar con el apoyo de la Sele.

En Nicaragua hubo preocupación porque las tomas que pasaba la televisión mostraba a un montón de compatriotas amotinados en un estrecho campo en las afueras del estadio.

Ahora esa misma afición, deberá empujar duro, en La Sabana, para que los muchachos saquen una victoria urgente ante Haití y pueda seguir su camino hacia Norteamérica 2006.

Mariángel Díaz fue una de las aficionadas que compró boleto para el juego ante Nicaragua, pero no entró. Este martes espera estar en el Nacional.

“Cuando vi que se empezaba a hacer mucho tumulto y no sabíamos realmente si podíamos entrar, decidí no ir. Me salí de la fila y contravía, fui saliendo”.

Mary Penso, Broke Mayo y Kathryn Nesbitt, entrenaron en el estadio Nacional. Será las árbitras. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco. )

La mujer pensó en quedarse en una loma, desde donde se apreciaban los dos marcos, pero al final, abandonó el estadio, con unos amigos.

“Tenemos conocidos allá que nos llevaron a un restaurante donde lo terminamos de ver”, expresó.

Ella espera que hoy salga todo bien y estar en el Nacional. “Tengo la fe de ir, sé que la Fedefútbol nos dará unos campos preferenciales”, añadió la vecina de Alajuela.

Baja el tono

Otro tico que estuvo en Nicaragua es don Cristian Saénz, vecino de Tres Ríos.

Su versión le baja el tono al caos, pues aunque reconoce que sí hubo un momento feo, nunca sintió tensión.

“Creo que todo pasó por desconocimiento de los ticos porque empezamos a hacer la fila para ingresar, en un portón que no era. Estaba cerrado, pero nadie atinó a preguntar o a buscar otro acceso”.

Algunos ticos se devolvieron y se fueron. Ilustrativa. (Cortesía/Cortesía )

Don Cristian también se devolvió, pero las autoridades nicaragüense, con buen tino, asegura, le avisaron y permitieron el acceso a ticos.

“Todos pudimos entrar, el que diga que no entró es porque no quiso. Eso sí, hubo un grupo de personas que se retiraron sin ingresar, quizás porque les dio miedo, o porque andaban con menores o con adultos mayores, no sé, pero hubo gente que se fue”.

Explicó que en la loma se quedó un reducido grupo de ticos que no quisieron entrar. “Donde nos ubicaron había mucho espacio, yo le decía que vinieran, pero no fueron, eran entre quince y veinte″.

Buena convivencia

Cristian dijo que a los ticos los metieron en una gradería mezclados con nicaragüenses y que hubo una convivencia amistosa.

“Hablábamos con ellos, con una cerveza en la mano es más fácil hacer amigos. Yo siento que ellos fueron por ver a Keylor Navas y yo les decía que a mí me cae mal, porque soy herediano y ellos me preguntaban que cómo era posible”, expresó.

El momento más tenso fue cuando estaban revisando el penal y él pensó que lo mejor era que pitaran que sí había falta.

Hubo un caos pero no pasó a más. (Cortesía/Cortesía )

“En una jugada anterior, ellos creían que había penal para Nicaragua y revisaron el VAR y más bien expulsaron a un jugador, si volvían a perjudicarlos hubiera sido problemático. Al final, yo quería que sí fuera penal”, agregó.

Cristian no irá al partido en el estadio Nacional.

“En la familia, en los últimos tiempos hemos tomado una tradición, ver los partidos juntos, las finales, los juegos de la Sele. No vamos a ir”, dijo.

Versión pinolera

La Federación Nicaragüense de Fútbol también dio su versión de los hechos, mediante un comunicado y se ajusta a lo que dicen los aficionados

Explicaron que se habilitó un área exclusiva para los nacionales, para 1.500 aficionados; no obstante, había 3.500 compatriotas.

“Muchos adquirieron boletos de otras localidades, incluso mediante reventa, y con estos boletos intentaron ingresar al área exclusiva destinada para la barra visitante, siendo la indicación por parte del oficial de seguridad internacional de FIFA la de ubicar en una sola sección a todos los aficionados visitantes”, explica el informe.

Esto llevó a que se procediera a habilitar nuevas áreas y reorganizar, lo cual generó molestia e inconformidad en algunos, por lo que decidieron irse del lugar, al no estar informados de que se garantizaría su ingreso.

“La Federación Nicaragüense de Fútbol subraya que es absolutamente falso que se haya producido una sobreventa de boletos o que se negara el acceso a la aficion visitante”.

Van gratis

La Fedefútbol se puso la mano en el corazón con los aficionados que viajaron hasta Managua para apoyar a la Sele, pero que no pudieron ingresar al estadio, pese a tener su entrada en mano.

El estadio Nacional luce en óptimas condiciones. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Por eso, anunció que estos fiebres serán invitados especiales para el partido contra Haití, este martes en el Estadio Nacional a las 8 p.m.

Solo deben mostrar una foto del pasaporte con el sello de ingreso y la entrada intacta.