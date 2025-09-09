Panamá empató ante Guatemala y complica su camino en la eliminatoria al Mundial

Panamá y Guatemala empataron 1-1 en la segunda fecha de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo 2026. Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol. ( Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol /Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol.)

La Selección de Panamá sigue sin conocer la victoria y este lunes, en el inicio de la segunda jornada de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026 firmó un empate 1-1 contra Guatemala.

El equipo que dirige Thomas Christiansen no pudo conseguir la victoria en el estadio Rommel Fernández y los canaleros llevan apenas 2 puntos en el camino hacia el Mundial de Norteamérica del próximo año.

LEA MÁS: ¿Repechaje? Venezuela se la juega contra Colombia

Panamá estuvo contra las cuerdas al minuto 35, cuando el delantero del Antigua Óscar Santis abrió la cuenta, con un remate de derecha desde el centro del área.

Dos minutos después, Panamá reaccionó y fue Carlos Harvey quien empató el encuentro, con un gol de cabeza, gracias a la asistencia de Éric Davis. Con este resultado, los panameños están contra las cuerdas y se colocan fuera de clasificación, en el tercer lugar con 2 puntos. Guatemala está en el sótano, con una unidad.

Surinam dio la sorpresa y derrotó a El Salvador por marcador 2-1. Fotos tomadas de El Gráfico, El Salvador. (Fotos tomadas de El Gráfico, El Salvador./Fotos tomadas de El Gráfico, El Salvador.)

Sorpresa

Este lunes también se enfrentaron las selecciones de El Salvador y Surinam y los caribeños dieron la sorpresa, al derrotar a los cuscatlecos, por marcador 2-1.

El encuentro, que se llevó a cabo en el estadio Cuscatlán comenzó con un gol de Surinam apenas al minuto 12, cuando Radinio Balker abrió la cuenta con un cabezazo.

LEA MÁS: Alexis Gamboa reconoce que aprendió de un jugador de Saprissa algo que puso en práctica en la Selección

Minutos después, El Salvador logró empatar el juego, con un tanto de Brayan Gil, pero el gol fue anulado por el VAR debido a una mano del atacante.

El equipo que dirige Hernán “Bolillo” Gómez buscó el empate y a los 73 minutos consiguieron la paridad, gracias a un autogol del defensor Anfernee Dijksteel.

Cuando parecía que el partido iba a cerrar con empate, apareció Dhorado Klas para hacer el gol de la victoria a Surinam, quien llegó a los 4 puntos y se colocó como líder del grupo.