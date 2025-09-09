Alexis Gamboa reconoce que aprendió de un jugador de Saprissa algo que puso en práctica en la Selección

Alexis Gamboa (6), defensor de la Selección Nacional reconoció la falta de garra de los nacionales en el partido ante Nicaragua. Emanuel Morales Bustos, MR Agencia (shu/Emanuel Morales Bustos, MR Agencia)

El defensor de la Selección Nacional Alexis Gamboa es consciente de que a los jugadores ticos les faltó garra para derrotar a Nicaragua, en el inicio de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

Este lunes, previo al encuentro contra Haití, que se jugará en el estadio Nacional, el espigado central reconoció que el llevar la ventaja contra los pinoleros los confundió y de ahí el empate 1-1.

“Creo que sí nos faltó un poco de de exigencia, en los últimos minutos. Hasta el minuto 65 veníamos haciendo las cosas bien y ahí pues cae el gol (de Nicaragua). Creo que tener el hombre de más nos confunde y creemos que el partido ya está resuelto y son partidos diferentes, son eliminatorias.

“Sea Nicaragua, sea el equipo que sea que enfrentamos, hay que afrontarlo de la misma manera, como si estuviéramos enfrentando a Estados Unidos, a México o equipos europeos, debemos tener la misma exigencia”, afirmó.

Alexis Gamboa participa en su primera eliminatoria mundialista. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Felicidad completa

Gamboa marcó el gol de la Sele y habló de su momento, tanto en Alajuelense, como en la Tricolor y mencionó a su referente en el torneo local. Alexis juega en su primera eliminatoria mundialista.

“Me siento muy feliz, agradecido con Dios, creo que anotarle en la Selección es de lo más lindo que hay en el fútbol y me siento orgulloso por representar el país y esperar seguir haciendo las cosas bien.

“Kendall (Waston, jugador del Saprissa) es un gran referente. Aprendí mucho de él, viendo cada gol, cada jugada. Siempre hay que aprender de los rivales. También aprendí cómo marcarlo en los partidos. Estoy contento con el momento que estoy viviendo y sé que cada quien tiene su historia y su rol en la Selección”, expresó.