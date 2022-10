Noticia de La Teja de Bryan Ruiz trasciende en Enschede, Países Bajos

La noticia que dio a conocer este sábado La Teja, acerca de que una neerlandesa anda buscando a Bryan Ruiz en Costa Rica, no pasó desapercibida en la ciudad de Enschede, donde tiene su sede el club Twente, con el cual militó y fue campeón y goleador el volante manudo.

La Teja publicó que una ciudadana de ese país está en Costa Rica con su novio tras los pasos del capi rojinegro por un pendiente que el tico dejó en aquella ciudad.

Hester de Haan y Robin ter Maat, su novio, buscan a Bryan Ruiz. (Cortesía )

La publicación se titula: ‘Aficionada del Twente quiere sorprender a Ruiz en Costa Rica por un viejo favor’ y fue difundida por el sitio: Twente Insite.

Luego recuerdan un poco quien fue Ruiz, su comienzo con Liga Deportiva Alajuelense y el final de su carrera con los erizos dentro de poco, sin olvidar el brillante paso de la Comadreja en el club tulipán.

“Ruiz todavía tiene grandes admiradores en los Países Bajos, como Hester de Haan. Hester de Haan ahora está en Costa Rica y le gustaría conocer a Bryan Ruiz”, dice la nota.

Esta es una foto del sitio web donde se publicó la nota. (Pantallazo)

Y luego intercala algunas declaraciones que la mujer le dio a La Teja en la publicación.

“Soy hincha del Twente, Bryan era uno de los mejores jugadores del equipo cuando salimos campeones. La historia trata sobre los permisos de residencia y trabajo en los Países Bajos. Trabajé en una oficina que expidió estos permisos y lo ayudé”,

“Luego Bryan me quiso agradecer invitándome a un partido del Twente, porque los permisos se tramitaron muy rápido. Sin embargo, no podía hacer eso, porque los empleados no pueden recibir ese tipo de ‘regalías’. Dijo que quería agradecerme.

“Fue muy agradecido y me regaló una camiseta del Twente, sin poner su firma, porque eso tampoco está permitido. Siempre decía que quería agradecerme a su manera”, publican.

Bryan Ruiz no tuvo su mejor rendimiento en el clásico de este sábado. (Jose Cordero)

El sitio habla de que la mujer sabía que la Liga jugaba anoche contra el Deportivo Saprissa y consignan el resultado. Además, señala de que Ruiz no sabe que ella está en nuestro país hasta el 21 de octubre.

También hablan de cuándo será el partido de vuelta y a qué hora, y que Alajuelense está cerca de llegar a la final de la Liga de Concacaf, torneo equivalente a la Europa League, pero en Centroamérica.

El domingo se le puede cumplir un deseo a Bryan Ruiz

Asimismo, hacen una explicación del certamen nuestro, el cual es muy diferente al de allá.

Bryan Ruiz es un ídolo en el Twente. (AFP)

“La competición consta de dos grupos. Los números uno y dos avanzan a las semifinales. El LD Alajuelense terminó segundo en el Grupo A, por lo que tendrá que decidir quién llegará a la final con Deportivo Saprissa, el número uno del Grupo B. Además, Ruiz y compañía tienen una pierna en la final de la Europa League de Centroamérica. El partido de ida de la semifinal se ganó 0-3 al Real España. La vuelta se jugará a las 02:00 horas del miércoles (6 p.m. hora de CR del martes)”.