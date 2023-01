Nuevo delantero de Alajuelense dividió a afición de Motagua y desde Honduras nos cuentan por qué

Ángel Tejeda ya está en Costa Rica para integrarse a Alajuelense. Foto: Cortesía Andrey Aguilar

Ángel Tejeda, delantero hondureño, aterrizó este martes en Costa Rica y mientras los manudos esperan que en su maleta traiga goles, otros creen que llega con dudas porque su estadística goleadora convence poco.

En 32 partidos con Motagua anotó ocho goles, eso sí, varios de ellos muy importantes, como lo destacan periodistas catrachos, pero es claro que se trata de un futbolista que en su país no estaba entre los más cotizados, según relataron.

El catracho, de 31 años, se pondrá a disposición de los manudos desde este miércoles.

La Liga será su segundo club en Costa Rica luego de un breve paso que tuvo en el Municipal Pérez Zeledón, en el Apertura 2019, en el que duró solo un torneo y del que pocos recuerdan su paso en el país.

“Hemos tenido ejemplos de jugadores que acá en Honduras no han sido de los estelares o regulares, con pocos goles, como Jerry Palacios, que se fue de Honduras sin ser una estrella en Olimpia y en Costa Rica se encargó de dejar una buena imagen en Alajuelense, por lo que a Ángel Tejeda hay que darle al menos el beneficio de la duda.

“Ángel es un delantero que con el balón no es técnicamente malo, sabe tenerlo, ni es torpe, no es el nueve fijo de área que solamente está esperando, sino que se apoya y sale del área, con juego aéreo. No es un atacante con una cuota de goles importante en liga nacional, como un Jerry Bengtson, Jorge Benguché o Rubilio Castillo, pero le doy el beneficio de la duda”, comentó a La Teja el periodista catracho, Julio Cruz.

Tejeda llega por un año al cuadro rojinegro y relató, apenas llegó al aeropuerto Juan Santamaría, que el contacto con la dirigencia manuda fue su compatriota y ahora compañero, Alex López.

Ángel Gabriel Tejeda anotó ocho goles en 32 juegos en su último juego con Motagua. (Diario Di)

Su salida de Motagua generó opiniones encontradas entre la afición de las Águilas Azules, pues mientras que algunos celebraron que se fue porque consideraban que le faltaba nivel, otros más bien lo lamentaron, pues afirman que era de los pocos arietes de calidad.

A favor de Tejeda están los goles que, aunque fueron pocos, llegaron en etapas finales, los cuales le dieron un voto de gracia con un sector de la afición, según nos explicó Cruz, por eso la división de criterios. Ha sido campeón de Honduras con Motagua, Marathon y Vida.

No le dieron el suficiente chance a Angel para mostrar su nivel, y cuando lo necesitabamos aparecia, bien Motagua tomando decisiones con el ojete como siempre. — Gabriel (@GamaLaOpera) December 30, 2022

Esto es que no se entiende. El Ángel de la 18. Y nos quedamos con Eddie. Sucristo — Kawama Maximus (@KawamaMaximus) December 29, 2022

“Es que Ángel no era el delantero top de Motagua, con una cuota de goles tan importante para que la gente de Motagua lo extrañe, sin embargo, sí había aficionados que pedían que se fueran otros delanteros y se quedara Tejeda, pero es la dualidad del aficionado motaguense.

“Algunos lo consideraban un paquete, lo que yo no pienso, para mí no es malo, porque la verdad respondió en etapas claves, sobre todo en finales con los tres clubes que ha sido campeón, como con Motagua en su último título contra Real España, fue una pieza importante”, explicó.

Balance cero, nos quito un tri , nos dio la 18 , ya este último torneo NO dio lo máximo — Marlon Fiallos (@MarlonFiallos) December 29, 2022

La gente que quería que se quedara este individuo no sabe lo que quiere — 🤴🏻Gavismo (@CPavon8) December 29, 2022

A partir de este miércoles, Tejeda tiene que demostrar cuál parte de la afición de su exequipo tenía la razón.