Nuevo técnico de la Selección femenina tiene la fórmula para no caer en los errores de Amelia Valverde

Benito Rubido ya se puso a las ordenes de Selección Femenina de Costa Rica. ('X' de Benito Rubido)

Finalmente la Federación Costarricense de Fútbol presentó a los medios de comunicación a Benito Rubido como el nuevo técnico de la Selección Femenina, quien de una vez reveló la estrategia que aplicará para que las cosas salgan de la mejor manera con las muchachas.

El español fue presentado en conferencia de prensa y habló sobre si le dará espacio a las futbolistas que en el último proceso mundialista no quedaron contentas con el trabajo de Amelia Valverde.

“Sé tanto como puede saber ustedes, soy muy respetuoso con las personas que trabajaban antes y las decisiones que tomaban, no conozco lo que sucedía ahí y siento que no lo debo conocer, todo el mundo parte de cero y lo que voy a garantizar es que el ambiente sea el mejor posible, porque no creo que un equipo sea capaz de ser exitoso si no tiene un sentido de pertenencia fuerte.

“Todas las jugadoras del país que tengan pasaporte costarricense y estén jugando al fútbol parten desde cero y tienen la posibilidad de entrar a la Selección”, detalló el estratega.

Rubido indicó que el resto del cuerpo técnico que estuvo bajo las ordenes de Valverde seguirá y espera en las próximas semanas mostrar su estilo de juego.