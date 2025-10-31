Olimpia vs Alajuelense: aficionados del Saprissa se “meten” al partido para hacer un reclamo

Aficionados del Saprissa hicieron una serie de reclamos en redes sociales, luego de ver que el delantero Jorge Benguché anotara el gol que tiene ganando al Olimpia, en el juego contra Alajuelense.

Este jueves, se cierran las semifinales de la Copa Centroamericana y el delantero catracho marcó la anotación, que de momento, le da la victoria a los leones hondureños.

Benguché tiene 29 años y es el actual goleador de la Copa, con 8 anotaciones y hace unas semanas reconoció que le gustaría jugar en la liga de Costa Rica.

El hondureño Jorge Benguché anotó el gol del juego entre Olimpia y Alajuelense. AFP. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de jugar en Saprissa dijo:

“Sí escuché lo de Saprissa, pero fue un rumor, de ahí no pasó, en lo personal estoy tranquilo. Viendo la oferta, sacaremos deducciones”, añadió.

🔥JERRY BENGSTON SACÓ UNA ASISTENCIA ESPECTACULAR Y BENGUCHÉ PONE EL 2-1 EN LA SERIE PARA OLIMPIA🦁🇭🇳



— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 31, 2025

Los reclamos de los aficionados del Saprissa

En redes sociales, los aficionados del Saprissa reclamaron que el jugador no esté en la planilla morada:

“El Toro Benguché, pero en Saprissa prefieron a un delantero sin rodilla y a otro que no pudo con la presión”.

“Benguché nació para jugar en Saprissa”; ”Espero que los que se alegraron de que Jorge Benguché no viniera a Saprissa, estén felices con Tavitín (Gustavo Herrera)“.

“Saprissa tiene que ir con todo por Benguché en enero, es el delantero perfecto para nosotros y a él le gustaría venir”.