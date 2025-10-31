Deportes

Olimpia vs Alajuelense: aficionados del Saprissa se “meten” al partido para hacer un reclamo

Los aficionados del Saprissa se metieron al juego entre el Olimpia y Alajuelense para hacer un reclamo

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Aficionados del Saprissa hicieron una serie de reclamos en redes sociales, luego de ver que el delantero Jorge Benguché anotara el gol que tiene ganando al Olimpia, en el juego contra Alajuelense.

Este jueves, se cierran las semifinales de la Copa Centroamericana y el delantero catracho marcó la anotación, que de momento, le da la victoria a los leones hondureños.

Benguché tiene 29 años y es el actual goleador de la Copa, con 8 anotaciones y hace unas semanas reconoció que le gustaría jugar en la liga de Costa Rica.

Alajuelense's defender #26 Fernando Pinar and Olimpia's forward #09 Jorge Benguche fight for the ball during the second leg of the CONCACAF Central American Cup semifinal football match between Honduras's Olimpia and Costa Rica's Alajuelense at the National Stadium Jose de la Paz Herrera in Tegucigalpa on October 30, 2025. (Photo by Orlando SIERRA / AFP)
El hondureño Jorge Benguché anotó el gol del juego entre Olimpia y Alajuelense. AFP. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de jugar en Saprissa dijo:

“Sí escuché lo de Saprissa, pero fue un rumor, de ahí no pasó, en lo personal estoy tranquilo. Viendo la oferta, sacaremos deducciones”, añadió.

Los reclamos de los aficionados del Saprissa

En redes sociales, los aficionados del Saprissa reclamaron que el jugador no esté en la planilla morada:

“El Toro Benguché, pero en Saprissa prefieron a un delantero sin rodilla y a otro que no pudo con la presión”.

“Benguché nació para jugar en Saprissa”; ”Espero que los que se alegraron de que Jorge Benguché no viniera a Saprissa, estén felices con Tavitín (Gustavo Herrera)“.

“Saprissa tiene que ir con todo por Benguché en enero, es el delantero perfecto para nosotros y a él le gustaría venir”.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

