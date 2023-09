Opinión: “Algo tan noble como los 90 minutos por la vida no se ensucia con politiquerías”

Una actividad tan noble como los 90 Minutos por la Vida no debería de tener ningún tipo de sombras, no debería de mancharse, ni mucho menos politizarse, pero lamentablemente, ocurrió.

Ahora solo Alajuelense, Saprissa y Herediano jugarán una triangular. (MAYELA LOPEZ)

Este domingo el gerente general del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas hijo, anunció que el club brumoso no participará en la próxima edición de la actividad, noticia que le confirmó a La Teja Ricardo Chacón, uno de los creadores del evento que recauda fondos para Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI).

Vargas aceptó que él falló porque no respondió cuando lo contactaron para citar a los jugadores de los cuatro clubes participantes para la foto promocional. Alegó que el día que los convocaron el club había llegado de Guatemala a las 2 de la madrugada y, es cierto, pero no es excusa, en el país estaban jugadores como Marco Ureña y Dylan Flores, cualquiera de los dos pudo haber ido en representación de los brumosos. Poner como excusa que estaban con todo lo del viaje hace ver al Cartaginés como un club chico, quedan mal parados por no poder organizarse para algo tan sencillo.

Pero tampoco creo que eso sea motivo suficiente para sacar al club de los 90 Minutos por la Vida, me parece una decisión muy precipitada.

“Luego vamos a presentar nuestro punto de vista y todo estará claro”, dijo Vargas, haciendo ver que hay algo más de fondo.

A mí no me interesa saber quién tiene la razón, en este caso no importa, lo realmente importante son los niños que se ven beneficiados por esta actividad.

Entre cielo y tierra no hay nada oculto, ojalá ambas partes logren ponerse de acuerdo, que nada “extraño” salga a la luz y manche tan noble actividad.