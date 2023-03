Opinión del florense: Estos jugadores del Herediano deben ir a la Sele

El popular Huevito me parece el mejor delantero del Herediano en este torneo. John Durán. (JOHN DURAN)

Se vienen los partidos de la Selección Nacional ante Martinica y Panamá en la Liga de Naciones de la Concacaf, por lo que creo que hay varios jugadores del Herediano que podrían estar en esa lista.

A la Copa del Mundo de Qatar 2022, Luis Fernando Suárez llevó del Herediano a Esteban Alvarado, Gerson Torres, Keysher Fuller, Douglas López, Yeltsin Tejeda y Anthony Contreras.

Creo que para esta ocasión el número de convocados va a variar y los nombres claramente se van a modificar.

De esos que fueron a Qatar, creo que Douglas López y Anthony Contreras no deberían estar en lista, y eso que el delantero ha mejorado en las últimas fechas, pero aún debe demostrar que está escogiendo el camino correcto para salir de su “depresión futbolística”.

Anthony Contreras no debe estar en la lista. Prensa GFC.

Evidentemente, Esteban Alvarado no va a estar representando al Herediano y creo que ni a Saprissa, pero con ritmo tenía todo para ser titular con la Sele ante la ausencia de Keylor Navas.

El caso de Yeltsin depende de su estado físico, ya que ha estado lesionado, pero regresó ante Guadalupe el fin de semana. Si está bien es un jugador de Sele fijo.

Gerson si lo convocan bien y si no, pues no pasa nada. Juega bien pero no es esencial en la Sele.

Nos queda Keysher “CaFuller”, el terror de los japoneses, quien desde mi punto de vista tiene que estar en el llamado de Suárez. Es el mejor lateral del país (no creo que Gamboa cuente para Suárez).

Además, creo que se le puede dar una oportunidad a Kenneth Vargas. El popular Huevito me parece el mejor delantero del Herediano en este torneo.

Otro que me gustaría es John Jairo Ruiz, quien, sí debió ir al Mundial, pero es otro que ha estado lesionado en los últimos días.

En dos platos, para mi deben llamar a: Kenneth Vargas, Keysher CaFuller, más Yeltsin Tejeda y John Jairo Ruiz si están sanos.

