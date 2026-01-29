Óscar Duarte mostró cómo avanza su proceso de recuperación, a un mes de su lesión

El defensor del Deportivo Saprissa Óscar Duarte mostró cómo avanza su proceso de recuperación, a un mes de sufrir una delicada lesión.

Recordemos que el jugador se lesionó durante la fase final del Apertura 2025, en el partido de ida contra Alajuelense.

Luego de los análisis correspondientes, se determinó que el zaguero sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha.

Óscar Duarte mostró cómo sigue de su lesión, a un mes de su operación.

Así luce Óscar Duarte

Duarte publicó en sus redes sociales un video en donde aparece caminando lentamente.

El jugador se desplaza de un lado a otro y en la rodilla derecha se aprecian las puntadas de la operación a la que fue sometido para tratar su molestia.

El 26 de diciembre anterior, Saprissa reveló que el jugador pasó por el quirófano y no ha detallado cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas, aunque se presume que sería entre 8 y 9 meses.