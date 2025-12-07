Óscar Ramírez comprueba que la apuesta de Alajuelense por el CAR sí puede dar buenos resultados

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense salió más que contento con el resultado del juego contra San Carlos, porque más allá del 2-0, comprobó que la apuesta que hace Alajuelense por el CAR puede dar buenos resultados.
Este sábado, la Liga ganó con goles de Deylan Aguilar y Ethan Barley, jugadores de 18 y 16 años respectivamente y destacó lo satisfactorio que fue para él, que los cachorros respondieran en Ciudad Quesada.
“Al inicio San Carlos nos dominó y perdimos un poco el tema de lo que es el juego, en el segundo tiempo mejoramos, los muchachos estuvieron más sueltos y es normal que algunos les costara por ser la primera vez.
“Es satisfactorio, ver cómo se van proyectando, verlos a ellos. En el caso de Barley, el goleador debe ver cualquier situación y aprovechar, él tiene cosas por mejorar, le dije que debe tener los pies en la tierra, es un paso, pero faltan muchos más”, afirmó.
Partidos con sabor a final
Sobre el torneo en general y el cierre de la primera fase, el Machillo aseguró: “Hemos sabido llevar en el equipo la proyección de los jugadores a futuro, hay mucha disposición y trabajo acumulado.
“Hemos jugado muchos partidos casi que son como una final, hoy (sábado) era un partido importante pero no había tanta presión, fue bueno para ver nuevos jugadores”.