Óscar Ramírez tuvo que superar varias advertencias antes de regresar a Alajuelense

Óscar Ramírez contó que le hicieron una seria advertencia si quería regresar a Alajuelense. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jorge Navarro)

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, reveló que lo pensó mucho en volver a Alajuelense, debido a una situación de salud.

El entrenador rojinegro reveló este jueves en “120 minutos”; previo al inicio del torneo de Apertura, que hace poco se sometió a un examen médico y el doctor le hizo una serie de advertencias, antes de regresar a la casa liguista.

“Hay un tema de salud, me hice una gastroscopia y el doctor me advirtió algunas cositas, ya me estaba cuidando con las comidas en Hojancha y eso fue como la primera señal que me decía que podía volver a casa.

“Don Joseph (presidente del club) me insistió que volviera al primer equipo, yo le dije que no, pero con los chiquillos sí y el hecho de estar con ellos, ver ciertas situaciones me hicieron volver para ayudar. Me lo plantearon más de una vez, pero lo rechacé, más de una persona me decía que no me podía quedar sin ayudar.

“Los chiquillos me devolvieron la ilusión. Debo una apuesta a dos jugadores, los goleadores de las categorías Sub-12 y Sub-13, porque les dije que si hacían 25 goles les daba un almuerzo y metieron 26 y 36, respectivamente y es una bonita generación que va a estar lista para aportarle al primer equipo”, contó.