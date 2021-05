Yo he sido respetuoso siempre, nunca he tenido que decir cosas raras para agradar a los simpatizantes de mi club, nunca he tenido que decir nada en contra de Saprissa o Herediano para quedar bien, el respeto, reconocimiento y trabajo me lo gané dentro de la cancha, por eso me saludan aficionados de otros equipos sin problemas. Podrán ver figuras de otros equipos como Alonso Solís, Pablo Salazar, Yendrick Ruiz, Martín Cardetti, Fabrizio Ronchetti, Ismael Gómez, hay jugadores de todo lado.