Deportes

Pablo Izaguirre recurrió al baúl de los recuerdos para dedicarle un mensaje a un gran amigo

El exjugador de Alajuelense Pablo Izaguirre se estrenó hace poco en las redes sociales y le dedicó un mensaje a un gran amigo

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Pablo Izaguirre le dedicó un mensaje a su gran amigo, el exvolante Wílmer López. Instagram Pablo Izaguirre.
Pablo Izaguirre le dedicó un mensaje a su gran amigo, el exvolante Wílmer López. Instagram Pablo Izaguirre. (Instagram Pablo Izaguirre./Instagram Pablo Izaguirre.)

Pablo Izaguirre, exjugador de Alajuelense recién debutó en el mundo de las redes sociales y las ha aprovechado para compartir algunas de sus mejores momentos como deportista.

Este miércoles le dedicó un sentido mensaje a su excompañero y amigo Wílmer López, con quien compartió la dirección técnica del equipo rojinegro, en el 2016.

LEA MÁS: Nuevos videos muestran lo que habría pasado entre Creichel Pérez y John Paul Ruiz de Alajuelense

“Agradecido de haber compartido equipo con Wílmer López. Tuvimos la dicha de defender estos colores y conquistar títulos que hoy forman parte de la historia de Alajuelense”, mencionó el argentino en su perfil.

Pablo Izaguirre le dedicó un mensaje a su gran amigo, el exvolante Wílmer López. Instagram Pablo Izaguirre.
Pablo Izaguirre le dedicó un mensaje a su gran amigo, el exvolante Wílmer López. Instagram Pablo Izaguirre. (Instagram Pablo Izaguirre./Instagram Pablo Izaguirre.)

El Pato no se quedó atrás y compartió la publicación en sus historias y replicó:

“Cuando uno juega con buenos se hace bueno y Pablo es lo mejor de lo mejor”.

LEA MÁS: Joel Campbell alza la mano para ser el eje de Alajuelense y la Selección de Costa Rica

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Pablo IzaguirreWílmer LópezAlajuelense
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.