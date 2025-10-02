Pablo Izaguirre recurrió al baúl de los recuerdos para dedicarle un mensaje a un gran amigo

Pablo Izaguirre le dedicó un mensaje a su gran amigo, el exvolante Wílmer López. Instagram Pablo Izaguirre. (Instagram Pablo Izaguirre./Instagram Pablo Izaguirre.)

Pablo Izaguirre, exjugador de Alajuelense recién debutó en el mundo de las redes sociales y las ha aprovechado para compartir algunas de sus mejores momentos como deportista.

Este miércoles le dedicó un sentido mensaje a su excompañero y amigo Wílmer López, con quien compartió la dirección técnica del equipo rojinegro, en el 2016.

“Agradecido de haber compartido equipo con Wílmer López. Tuvimos la dicha de defender estos colores y conquistar títulos que hoy forman parte de la historia de Alajuelense”, mencionó el argentino en su perfil.

El Pato no se quedó atrás y compartió la publicación en sus historias y replicó:

“Cuando uno juega con buenos se hace bueno y Pablo es lo mejor de lo mejor”.

