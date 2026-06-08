Panamá apela a la épica para hacer historia en el Mundial 2026

Panamá acude a su segundo Mundial con la intención de romper los pronósticos y pasar la fase de grupos, con un equipo sin grandes estrellas y donde le espera la favorita Inglaterra, la Croacia del eterno Luka Modric y Ghana.

Los canaleros, dirigidos por el hispano-danés Thomas Christiansen, llegan a la Copa del Mundo con un objetivo claro: superar lo hecho en Rusia 2018, donde quedaron últimos tras perder ante Bélgica (3-0), Inglaterra (6-1) y Túnez (2-1) bajo el comando del colombiano Hernán Darío Gómez.

Brasil hizo fiesta en su partido de despedida ante Panamá, con una goleada 6-2. (X de Fepafut/Fepafut)

Clasificar sería una hazaña para un país de poco más de 4 millones de habitantes, donde el fútbol se ha abierto paso en los últimos años entre el béisbol y el boxeo.

“Podemos ser ambiciosos, soñar con pasar de grupo, aunque sabemos de la dificultad”, dijo Christiansen al presentar la convocatoria.

Sin embargo, no parece un camino sencillo. Los pupilos de Christiansen se medirán en el Grupo L a Ghana, Croacia y a la todopoderosa Inglaterra, campeona del mundo una sola vez en 1966, que aspira a acabar con 60 años sin conquistar el título.

Los canaleros, sin figuras en los grandes clubes europeos, salvo el lateral derecho del Besiktas turco, Michael Amir Murillo, enfrentarán a la Inglaterra de Harry Kane (Bayern Munich), máximo artillero histórico de la selección, Jude Bellingham (Real Madrid) y Marcus Rashford (Barcelona), entre otros.

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Croacia presenta una nómina, liderada por Modric (AC Milan), donde la mitad de sus seleccionados fueron terceros en Catar 2022 y con varios subcampeones en Rusia 2018.

“Son rivales que te pueden meter 10 goles, pero nosotros queremos ser esa sorpresa”, afirmó el delantero panameño José Fajardo.

“Generar un punto ya es loable en este torneo y clasificar a la siguiente ronda sería épico para nosotros”, reconoció el exarquero internacional panameño Jaime Penedo.

En Rusia 2018, su único Mundial hasta ahora, ocuparon el último lugar. (Prensa FEPAFUT/Prensa FEPAFUT)

Ghana, en la mira

Pero a diferencia del Mundial de Catar, donde se clasificaban dos equipos por cada grupo, en el de Norteamérica también pasarán los 8 mejores terceros (de 12 grupos), lo que da esperanzas a los panameños, que tienen centradas sus expectativas en vencer a Ghana para acercarse a los dieciseisavos de final.

Pero los africanos, con cuatro participaciones mundialistas, tienen futbolistas como Antoine Semenyo (Manchester City) e Iñaki Williams (Athletic de Bilbao) y están dirigidos por el portugués Carlos Queiroz, con cuatro Mundiales a sus espaldas.

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Ese partido “marca la diferencia” y es el que te “puede dar la clasificación”, indicó Fajardo.

Sin embargo, muchos aficionados han puesto sus ojos en la hazaña de Costa Rica en Brasil 2014, cuando los ticos sorprendieron al llegar hasta los cuartos de final tras quedar primeros de grupo por delante de Uruguay, Inglaterra e Italia.

En el Mundial de Brasil “era impensable” que Costa Rica hiciera lo que hizo y “a mí me da la sensación de que Panamá puede emular eso”, señaló hace semanas en una entrevista con la AFP el exinternacional panameño Julio Dely Valdés.

La estrella, sin luz

Panamá llega también con varios jugadores clave lesionados, entre ellos, el volante de los Pumas de México, Adalberto Carrasquilla, la principal figura en el esquema de Christiansen, un técnico “made in Barcelona” al que le gusta la posesión de la pelota.

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El jugador se recupera de un reciente tirón en el aductor y es duda ante Ghana.

El equipo también ha recibido críticas por una presunta falta de forma física y concentración, lo que le llevó a recibir una goleada ante Brasil (6-2) en un amistoso disputado el pasado domingo en Rio de Janeiro.

“Es importante el estado físico de los jugadores, es algo que nos ha preocupado muchísimo”, pero “tenemos muchos días todavía para afinar el aspecto físico”, indicó Christiansen.

“Lo complicado aquí es sostenerle la pelota a estos equipos que tienen intensidad, que tienen dinámica para marcar”, y si hay errores “suben al marcador”, afirmó Penedo.