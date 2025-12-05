Panamá se cruza con dos potencias europeas y Ghana en su regreso a un Mundial

El seleccionador de Panamá Thomas Christiansen, consideró “muy difícil” el grupo de los canaleros en el Mundial del 2026, en el que enfrentarán a Inglaterra, Croacia y Ghana.

“Es un grupo muy difícil, pero todos los equipos que estaban en el panel son muy buenos y era imposible que no tocara un grupo difícil. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible y mejorar lo de Rusia”, dijo luego del sorteo.

Panamá y el segundo Mundial

Panamá disputará el próximo año su segundo Mundial, tras Rusia 2018, donde quedó en último lugar al perder los tres partidos de la fase de grupos.

Los canaleros parten con la ilusión de mejorar esa actuación, aunque quedaron encuadrados en el Grupo L junto a Inglaterra, ganadora del Mundial que organizó en 1966, y Croacia, tercera en Catar 2022 y subcampeona en Rusia 2018.

También deberán jugar ante Ghana, con cuatro participaciones mundialistas.

“Inglaterra siempre es un rival complicado, ya lo sabemos del Mundial de Rusia, ahora tenemos que mejorar eso”, afirmó Christiansen.

En Rusia, Panamá jugó con el cuadro inglés, con el que perdió 6-1, pero ante el que logró su primer gol en una Copa del Mundo, para desatar el delirio de sus aficionados.

Christiansen también señaló que prefería que no le hubieran tocado dos equipos europeos, “pero es lo que toca y ahora a disfrutar esos tres partidos”.

Los canaleros lograron su clasificación directa al Mundial tras quedar en primer lugar de su grupo en la Concacaf, donde también estaban Surinam, que jugará la repesca, Guatemala y El Salvador.