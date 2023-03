Panameños temen la dosis de ubicatex que siempre le da Costa Rica

Thomas Christiansen reservó a sus mejores hombres para Costa Rica y no para el amistoso ante Argentina. (ROGELIO FIGUEROA/AFP)

Costa Rica contra Panamá es un duelo que día a día cobra más importancia a nivel centroamericano, sobre todo por la bulla que genera afuera de la cancha.

En los últimos años, la mayoría de partidos entre estos dos vecinos tienen una particularidad: pese a que Panamá gana en las estadísticas y acaba con una mejor sensación de juego, el resultado, por lo general, favorece a los ticos.

Decimos por lo general porque, curiosamente, el último duelo fue ganado por los canaleros, 2-0, precisamente en el debut de la Liga de Naciones.

Sin embargo, ese partido fue muy cerca al repechaje del mundial pasado, por lo que la Tricolor estaba pensando más en Nueva Zelanda que en otra cosa.

Quitando esa mejenga, los ticos suelen amargarle la vida a los panameños y eso lo sabe muy bien Billy Pineda, periodista de Cos Panamá.

“Las derrotas contra Costa Rica potencialmente aumenta su dolor porque nos cuesta encontrar, en el pasado reciente, un partido donde Costa Rica fuera ampliamente dominador del encuentro, ya no son partidos que dominan a placer, donde se daban aquellos goles que marcaban Bryan Ruiz, Celso Borges, Álvaro Saborío, ahora son partidos donde se perdona a los ticos y al final nos ganan”, recuerda Pineda.

Expresó que Panamá ha venido en un crecimiento constante, pero la pared es Costa Rica.

“Panamá tiene rivales a los que no les muestra o no siente miedo y son Honduras y Jamaica, pero eso no nos pasa con Costa Rica, es así, es asunto que lo entiende el futbolista, el entrenador de fútbol y el fanático. Panamá domina los partidos, pero no les podemos ganar”.

Añadió que el hecho de que Thomas Cristiansen se guardara la selección brava para enfrentar a Costa Rica y no para el partido amistoso ante Argentina, campeón del mundo y con Lionel Messi incluido, es fiel reflejo de esa gran rivalidad que existe contra los ticos.

Fidel Escobar (blanco) es una de las figuras de Panamá. José Cordero. (Jose Cordero)

Espinita

José Miguel Domínguez, periodista digital y creador de contenido, más conocido como Chepe Bomba, cree que el técnico Thomas Cristiansen tiene una espinita clavada contra Costa Rica.

“Es opinión mía, no tengo cómo demostrarlo, pero frases como: ‘Keylor Navas es Costa Rica’ o dejar a la selección B para enfrentar a Argentina, uno puede pensar eso.

“Duele perder contra Costa Rica, porque nos dejaron fuera del Mundial de Qatar. Cuando están los titanes de Concacaf que son México, Estados Unidos y Canadá no hay nada que hacer, ellos están como en la Champions League, hay que ser honestos.

“Los demás estamos como decir en una Europa League y allí los mejores son Costa Rica, Honduras y Panamá y eso es necesario que ocurra”, argumenta Chepe Bomba.

Domínguez añadió que un equipo que juega como lo hizo Costa Rica en el Mundial, que le peleó de tú a tú a Alemania y venció a Japón, es de temer.

“La gente tiene miedo, porque científicamente está comprobado que Costa Rica sin jugar bien gana, porque es un rival que te gana tirando una vez a marco. Duele, porque nos ganan sin jugar a nada y nos dejan fuera de las competencias y nosotros nos creemos el Barcelona con Christiansen”, consideró.

El juego contra los canaleros será a las 8 de la noche, en el estadio Nacional. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Presión de alto calibre

Criterio similar comparte Ronny Vargas, periodista de El Marcador de Tigo Sports Panamá, quien cree que el duelo contra los ticos será el de más alta importancia en la era del entrenador.

“Thomas Christiansen nunca ha ganado un partido de importancia contra Costa Rica. Cuando vino por la eliminatoria, en enero del año pasado, perdió y cuando tuvimos acechado a Costa Rica empatamos y mañana (martes) tiene una cita con la historia del fútbol panameño. Tiene que ganar por puntos en San José”, añadió.

Más allá de la presión de ambas selecciones, el técnico español es quien tiene toda la presión sobre sus hombros.

“No ir a Buenos Aires le generaba mucha presión y, sin duda, quien está más presionado es el entrenador, porque no fue al Mundial y se enfrentará a una selección que en la Copa del Mundo le ganó a Japón y casi le gana a Alemania. Necesita tener algo que los sostenga como entrenador”, destacó.

Para el comunicador canalero, si Panamá cae ante Costa Rica marcará un antes y un después en la carrera del técnico.

“Por primera vez lo escuché hablar de un resultado, puede ser que gane 1-0 y nos defendamos, siempre ha tenido el objetivo de jugar bien, hoy (lunes) habló de un resultado y es importante. Él propiamente ha dicho que aprendió de la derrota de enero del año pasado y que todo lo que vivió en negativo lo corrigió para este partido.

“Que ganemos o empatemos acá sería muy doloroso, porque hay jugadores que se guardaron para este partido, porque la derrota del año pasado marcó un hecho trágico para todo el mundo”.

