Paolo Jiménez: “La idea se compra con buenos resultados y no vendiendo humo”

El asistente técnico de Cartaginés, Paolo Jiménez, se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo, dice que van a crecer más en cuanto al fútbol, pero también indicó que la idea del entrenador Mario García debe ir de la mano con los buenos resultados.

Fernando Palomeque y Paolo Jiménez este domingo en el Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés empató este domingo a un gol con el tricampeón nacional, Saprissa, en el estadio Nacional, en condición de visitante. Fue un juego bastante atractivo, con opciones ofensivas de ambos equipos y donde el cuadro brumoso lució bien.

A Jiménez le preguntaron qué interesaba más, el empate en sí, por el rival que era, o la forma en que empataron, mostrando un fútbol agresivo en todos los sectores del campo.

21/01/2024 Estadio Nacional, La Sabana. El Deportivo Saprissa recibió al Club Sport Cartaginés, en partido de la jornada 3 del Torneo de Clausura 2024, Copa Promérica. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“La forma, no podemos ser mediocres, entendemos que vamos por una idea, que vamos creciendo y construyendo, pero vamos de la mano con los resultados”, expresó.

16/01/2024 Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a la Asociación Deportiva Guanacasteca, en partido de la segunda fecha de la Liga Promérica, Torneo de Clausura 2024. (Rafael Pacheco Granados)

“No podemos estar con qué bonito jugamos, pero perdemos, no podemos decir que estamos jugando mejor y perdemos. Cartaginés no puede estar en eso, las formas importan, estamos mejorando, pero hay que exigir resultados, hay que ganar, la idea de Mario se compra con buenos resultados”.

“No podemos engañar, no podemos vender humo, decir qué lindo jugamos, pero estar abajo, no no. Hay que pelear arriba, lo bueno es que los muchachos lo creen, compran la idea”, añadió Jiménez.

Confirmó que la toma de decisiones sigue siendo un tema central con el técnico García, pero que será en los partidos donde se notará ese avance.

Cartaginés lleva cuatro puntos de nueve posibles, luego de derrotar a Santos como visitante, 2 a 0, caer en casa contra Guanacasteca 2 a 1, y sacar este empate contra Saprissa, como visita, 1 a 1.