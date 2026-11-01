Paolo Montoya se consolida como leyenda tras ganar de nuevo la carrera más dura del mundo

Paolo Montoya se consolidó como tetracampeón de la Ruta de los Conquistadores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El ciclista costarricense Paolo Montoya volvió a escribir su nombre con letras doradas en una de las carreras más duras del mundo en el mountain bike, como lo es la Ruta de los Conquistadores, prestigiosa prueba que se realiza en Costa Rica.

La figura del equipo Colono Bikestation conquistó este sábado su cuarto título en esta competencia tras completar tres exigentes etapas con un tiempo acumulado de 12 horas, 20 minutos y 52 segundos.

El cantón de Turrialba fue la sede de la última etapa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Montoya alzó el cetro en el 2004, 2012 y 2025, y quedó a una corona de los máximos ganadores históricos de la prueba: Federico ‘Lico’ Ramírez y Luis Mejía, con cinco cada uno, y superó al español Josep Betalú, quien suma tres.

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Paolo Montoya quiere igualar el récord de la Ruta de los Conquistadores

Atravesar puentes y represas en Turrialba fue parte de los retos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras ganar este nuevo título, Paolo afirmó que volverá a competir el próximo año para empatar la marca de más coronas ganadas.

“Estoy muy agradecido con Dios y con la organización por la oportunidad de competir y ganar mi cuarta Ruta. He enfrentado a grandes rivales como Lico Ramírez, Luis Mejía y Josep Betalú, y hoy me toca celebrar otra victoria. Me queda un título para igualar a Lico y a Mejía, así que el próximo año tendré que volver a defenderlo”, expresó Montoya.

Los ciclistas ctravesaron terrenos difíciles como Aquiares y Peralta, entre otros lugares. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Montoya destacó la exigencia de la competencia

El campeón destacó tanto la exigencia de esta edición como la preparación que realizó para enfrentar la competencia.

“Esta edición fue más dura y disputada que la anterior. Keiron Solís y Carlos Herrera me dieron mucha pelea desde el primer día. Hoy sufrí bastante en la primera subida, pero después logré recuperarme y manejar la diferencia.

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Echarse la bici al hombro es parte de los retos de los ciclistas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La preparación que hice en Italia, especialmente el trabajo de técnica y descensos, me ayudó mucho. También agradezco a mi equipo y al mecánico por el apoyo durante estos tres días”, comentó.

Keiron Solís finalizó segundo en la clasificación general con un tiempo de 12:23:36, mientras que Carlos Herrera completó el podio con 12:42:00. Pablo Mudarra ocupó la cuarta posición con un registro de 13:25:39.

Paolo Montoya no claudicó para mantener la cima de la carrera pese a lo difícil del camino. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los paisajes turrialbeños marcaron la última etapa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)