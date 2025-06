Papá de Ariel Lassiter habla de la fractura de su hijo: “un dedo no lo va a parar”

Ariel Lassiter, delantero de la Selección Nacional se fracturó un dedo de la mano izquierda. Instagram Ariel Lassiter. ( Instagram Ariel Lassiter. /Instagram Ariel Lassiter.)

La familia del lateral y volante de la Selección Nacional Ariel Lassiter está que no se cambia por nadie, ante el buen momento que pasa su muchacho en la Selección y esperan que la molestia que tiene en su mano no le impida jugar el partido contra República Dominicana, de este miércoles.

Este martes se informó que el jugador, de 30 años, tiene una molestia en su mano izquierda y aún no se sabe si podrán jugar ante los caribeños. La Fedefútbol informó que los exámenes médicos confirmaron que tiene una fractura oblicua en el tercer metacarpo.

Roy Lassiter, el padre del jugador conversó con La Teja, desde su casa en Houston y dijo que Ariel tiene una fractura en un dedo y eso no le imposibilitará estar en el encuentro de mitad de semana.

El volante jugó unos minutos el domingo anterior, en el partido ante Surinam. Instagram Ariel Lassiter. ( Instagram Ariel Lassiter. /Instagram Ariel Lassiter.)

“Ari (así le llaman en la familia) tiene una fractura en un dedo de la mano izquierda. Ariel me mandó las imágenes de las radiografías y me comuniqué con el equipo médico del Portland Timbers (equipo en el que juega el futbolista) y me dicen que podría jugar.

“Por supuesto me preocupa la molestia, pero él quiere estar ahí, las piernas le están hirviendo y un dedo no lo va a parar, a menos de que juegue como portero y ahí la Selección está muy bien en esa área. Sé que mucha gente está pendiente de su situación y estamos esperando”, afirmó.

Al jugador le practicaron radiografías este martes y el cuerpo técnico esperará los resultados para ver si lo puede tomar en cuenta para el juego de este miércoles, ante República Dominicana.

“Ariel es un jugador muy sano, que casi nunca se lesiona, cuida mucho su cuerpo y las lesiones son así, llegan sin querer, pero gracias a Dios ha tenido la bendición de casi no lesionarse y en esta ocasión no se va a detener.

Isabella y Wendy, hermana y madre del volante irán a Texas para apoyar al jugador. Instagram Ariel Lassiter. ( Instagram Ariel Lassiter. /Instagram Ariel Lassiter.)

“Es un hombre muy fuerte, está listo y preparado, y sé que hará todo lo que pueda para estar en el juego contra República Dominicana”, destacó su padre.

El encuentro será a las 5 p.m. hora tica y se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

El exjugador norteamericano está contento por el desempeño de su hijo y recordó que el domingo, durante el partido contra los sudamericanos entró muy bien.

“Tuvo unas jugadas peligrosas, hizo tiros a gol y está demostrando lo que puede aportar a la Selección. Ari tiene dolor, pero no es algo que le imposibilite jugar y sé que está contento, está satisfecho con el rendimiento de Miguel Herrera.

“Le gusta el ambiente que hay actualmente en la Selección, dice que los jugadores están unidos, que están trabajando mucho y él está muy enfocado en hacer bien las cosas. Dice que el Piojo es un luchador, saca lo máximo de los jugadores, la intensidad y eso le gusta a Ariel, su profesionalismo”, afirmó.

El papá del jugador reveló que Lassiter está muy contento con su nueva etapa en el Timbers, club al que llegó en diciembre del año pasado y la familia, su mamá doña Wendy y su hermana Isabella están listos para apoyarlo este miércoles en el estadio AT&T Stadium, en Texas.

Ariel se casó a finales de abril con Augustine Plante. Instagram Ariel Lassiter. ( Instagram Ariel Lassiter. /Instagram Ariel Lassiter.)

“Está muy contento en el Portland, este año ha jugado un poco menos, pero no es porque bajó su rendimiento, sino porque a veces eso pasa con los jugadores y cada vez que juega lo hace bien.

“Nosotros vivimos en Houston y mañana (miércoles) saldremos a las 6 a.m. para ir a verlo al estadio, la distancia es de 3 horas y media y no nos hemos visto desde el inicio del campeonato, por las distancias. Estamos muy emocionados porque estaremos cerca de él.

“Mi esposa y mi hija están preocupadas también por su situación, pero hay más positivismo y están muy orgullosas de él y Ariel está enfocado en aprovechar cada oportunidad, quiere jugar todos los partidos”, comentó.