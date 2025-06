Miguel Herrera tiró un comentario sobre el ranquin de FIFA que podría picar hasta en México

Miguel Herrera explicó porqué no cree mucho en el ranquin de FIFA (Albert Marín/Entrevista al Miguel "El piojo" Herrera.)

Miguel Herrera, técnico de la Selección Costa Rica, una vez más, señaló, de forma muy sincera, un detalle que involucra a la selección mexicana y al ranquin de FIFA.

Al entrenador le consultaron las diferencias que ve entre los conjuntos de Conmebol y la Concacaf, las cuales, según la clasificación de FIFA, tienen realidades muy diferentes.

El Piojo comentó que en muchas ocasiones los ránquines no reflejan, necesariamente, la realidad de los equipos y hasta puso un ejemplo sobre su país, México.

“Si nos vamos a ir al ranquin mundial, es bastante subjetivo; yo he visto aparecer a México entre los cuatro o cinco primeros y no es cierto. Es la realidad, yo siendo mexicano lo digo y entiendo que es subjetivo ese ranquin.

“Ver a esos equipos un poco arriba de los cien, o abajo de ellos es muy subjetivo, porque los ves jugar y tienen buen fútbol. Hay muchos jugadores que juegan en Europa, en Championship (segunda de Inglaterra), otros juegan en Países Bajos o Francia”, dijo.

LEA MÁS: Miguel Herrera dio una tarea especial a Manfred Ugalde en la Selección de Costa Rica

Para Herrera, lo hecho en Copa Oro por selecciones como Surinam y República Dominicana (ubicadas en los puestos 137 y 139) podría ser una muestra de ese detalle.

República Dominicana puso a sudar a México en el inicio de la Copa Oro. (GETTY IMAGES/Getty Images via AFP)

“No es que sean malos jugadores; obviamente, Concacaf todavía está en el papel por abajo de Conmebol, pero al final de cuentas yo cada día veo más cercanos a los rivales. No hay tantas distancias, no son tan abismales como antes había o a los mismos europeos”, comentó.

El Piojo tomó como ejemplo lo hecho por la Sele en Brasil 2014 u otros mundiales en los que ha competido.

LEA MÁS: Así calificó Miguel Herrera la sufrida victoria de Costa Rica ante Surinam

“Costa Rica en los mundiales ha hecho cosas muy buenas; en Brasil hicieron cosas muy buenas. Todo el mundo daba por muerto a Costa Rica en el grupo que le tocó, con tres campeones del mundo, y calificaron de primeros, lo hicieron bien, y llegaron al quinto partido.

“Hoy en día el fútbol no está tan distante; a veces, las calificaciones en ese ranquin no son tan reales. Puedes estar muy bien calificado y no estar tan bien o, al contrario, estar muy abajo y puedes demostrar que mereces estar más arriba, entonces es un poco subjetivo esto”, explicó.

La Sele jugará contra República Dominicana este miércoles, a las 5 p.m., por la fecha dos de la Copa Oro. Precisamente, los caribeños, son un rival que cumple con esta circunstancia, una selección de muy bajo perfil que, sin embargo, en su debut puso a sufrir a México tras caer 3-2.