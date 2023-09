Papá de niño que mostró bandera del Saprissa en partido de Messi relata por qué video los hizo famosos

Nicolás dejó al Saprissa por todo lo alto en el partido de Lionel Messi. Foto: Cortesía.

Nicolás Alvarado, con tan solo ocho años, es el mejor ejemplo de que el amor por el Deportivo Saprissa no tiene límites, y lo confirmó gracias a un video que subió su papá, Ricardo Alvarado, a TikTok cuando el menor brincaba superfeliz con una bandera del cuadro morado durante el partido Atlanta United - Inter de Miami en Estados Unidos.

El video tuvo tanto pegue en redes sociales, que el presidente del Sapri, Juan Carlos Rojas, lo compartió en sus redes.

Para conocer un poco más de esta historia, conversamos con Ricardo, quien describió cómo fue ese momento especial, gracias a una idea de su hijo y que le permitió que ahora todo el mundo lo reconozca en la calle.

“El sábado habíamos ido a ver el partido de Lionel Messi en Atlanta. Desde que salimos de Costa Rica Nico me dijo ‘papi la camisa del Saprissa, papi la bandera del Saprissa, papi la gorra del Saprissa, porque Messi tiene que ver que soy morado’. Él juraba que Messi se iba a sentar a la par de él”, contó el papá.

Ricardo subió el video a su cuenta de TikTok como si se tratara de uno más, pero horas después todo cambió y nos comentó que la publicación llevaba más de 75 mil vistas, cifra que lo dejó como loco. Además, la cereza al pastel se la puso su esposa, Elena Núñez.

“Me sentí orgulloso, después mi esposa me mandó una captura de pantalla para mostrarme que lo subió el presidente del Saprissa y dije: ‘¡uy Dios vea!’, Nico estaba como loco”, contó.

La felicidad de ver que la gente estaba feliz por el niño debido a la reacción de Rojas y posteriormente por una publicación de La Teja sobre el tema, puso al resto de la familia a festejar. Además, las muestras de agradecimiento en los comentarios del video fueron bastantes, ratificando que Saprissa es una gran familia.

Ellos viven en Los Lagos de Heredia, Nico está en segundo grado en la escuela Los Lagos y en el barrio es conocido como “el Morado”, ya que todos saben que cuando se trata de defender a la S, él será el primero en hacerlo.

Sus ídolos son Mariano Torres, Kevin Chamorro, Esteban Alvarado, Kendall Waston, Orlando Sinclair, Keylor Navas y Walter Centeno.

Cuando tiene chance, hasta molesta a los aficionados de Alajuelense, principalmente a su mamá, que es la única manuda de la casa.

LEA MÁS: Niño fue a ver al Inter de Miami, de Lionel Messi, con la bandera de Saprissa

Waston lo sorprendió

Pero este no es el primer video en el que Nico es protagonista en las redes, semanas atrás su papá lo grabó en el preciso momento en el que observó la mejenga de la Supercopa en el Estadio Nacional y fue una sensación por la forma en la que el menor disfrutó la mejenga.

“En ese momento Nicolás empezó a llorar desde que escuchó a la Ultra y al ver a la gente apoyando al Saprissa, él pasó todo el partido llorando de felicidad, me decía: ‘papi es que no puedo parar por la emoción’”, citó Ricardo.

Unas semanas después, ambos se fueron a la Cueva para ver el juego Saprissa - Sporting, pero lo que nunca imaginaron fue que una simple foto con Kendall Waston, se convirtió en algo inolvidable.

“Nosotros estábamos fuera del estadio y en la casetilla del guarda estaba Kendall sentado y lo saludé de lejos, mi papá me dijo que me acercara a saludarlo, luego él me tomó una foto y Waston me reconoció por el video que salía llorando”, relató Nicolás.

Después, el defensor les preguntó a cuál sector del estadio se dirigían, ellos le respondieron que en sombra, pero al final vieron la mejenga en otro lado.

“Él estaba como loco, Waston es una persona diferente porque se le sale su humildad, él no tuvo problemas en preguntarnos en dónde íbamos a ver el partido, cuando le dijimos que en sombra nos respondió: ‘nombres, ¿cómo se les ocurre?, vamos al Club Morado y después para la cancha a tomarnos fotos’”, agregó el padre.

Waston cumplió con su palabra, los llevó a la cancha, se tomaron fotos, le dio un autógrafo y Nico quedó como los grandes.