Partido de Alajuelense en El Salvador mostrará la nueva casa de Marcel Hernández

El estadio Las Delicias es la casa del Inter Santa Tecla. (Tomada de Facebook Club Depotivo Águila./Tomada de Facebook Club Depotivo Águila.)

Alajuelense jugará este jueves ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador en el estadio Las Delicias, en la ciudad de Santa Tecla, el cual no es la casa oficial de ese club cuscatleco.

Alajuelense jugará en la casa del nuevo club de Marcel Hernández

El escenario en el que se disputará el choque por el grupo A es la sede del Inter Santa Tecla, club que será la nueva casa del atacante cubano Marcel Hernández.

La capacidad del inmueble es para nueve mil espectadores y su campo es sintético, el cual se encuentra en condiciones óptimas para la práctica del fútbol.

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Marvin Solano, entrenador costarricense del rival manudo, le explicó a La Teja las condiciones en las que está la sede del Inter.

“Este tipo de partidos los teníamos que jugar en el estadio Mágico González (en San Salvador), pero le están haciendo reparaciones a la gramilla por un problema de drenajes, y el Cuscatlán ha tenido conciertos grandes.

“La directiva decidió jugar en ese estadio, el cual es cómodo, solo que es sintético, pero tiene buenas instalaciones, bonitas, pero está en buenas condiciones para hacer un buen partido, como nuestro estadio no fue aprobado, vamos a intentarlo con todo”, comentó.

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Alajuelense jugó hace dos años ante el Luis Ángel Firpo en el estadio Mágico González en San Salvador. (Prensa Alajuelense)

Marvin Solano destaca la cancha del estadio Las Delicias

El DT reconoció que es una cancha que supera con creces a muchas en Costa Rica.

“No está tan desgastada como la cancha del Colleya Fonseca u otras sintéticas de Costa Rica, está en mucho mejores condiciones”, añadió.

Alajuelense viene de jugar en el estadio Nacional de Managua ante el Diriangén, cancha que sí tenía muchos problemas y algunos la calificaron como una alfombra desgastada.