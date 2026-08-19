Marvin Solano lanza advertencia sobre Marcel Hernández en El Salvador

Marcel Hernández fue presentado como jugador del Inter Santa Tecla de El Salvador. (Tomado de X Inter Tecla/Tomado de X Inter Tecla)

La llegada de Marcel Hernández al Inter Santa Tecla de El Salvador ha sido todo un revuelo en aquel país, donde lo presentaron como una leyenda y lo recibieron con alfombra roja.

Las expectativas que tienen son bastante grandes respecto al goleador histórico extranjero del fútbol costarricense y la duda es cómo se acoplará al fútbol cuscatleco.

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“Depende del nivel con el que llegue”

La Teja habló con Marvin Solano, entrenador costarricense que dirige al Luis Ángel Firpo en El Salvador, quien afirmó que con lo que conoce de Marcel y del fútbol salvadoreño, el cubano tiene todo para pegarla allí.

El técnico fue claro en que con el nivel actual del isleño, podría costarle caro, por lo que tiene que ponerle bonito para volver a sus mejores momentos.

“Depende del nivel con el que llegue, si es con el nivel actual, podría costarle, llega a un equipo con muy buenas contrataciones, que está haciendo muy buen torneo, pero que no tiene mucha presión al no contar con mucha afición, pero que quiere ser campeón.

“Si recupera las condiciones de goleador que lo han distinguido, puede irle bien, pero si no, le puede costar; sin embargo, el refrescamiento de jugar en otro país puede ayudarle, llega a un equipo de muy buenas condiciones”, comentó.

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Marvin Solano compara al Inter Santa Tecla con Sporting

Marvin Solano suma su segundo torneo al mando del Firpo de El Salvador. (Luis Ángel FIrp/Luis Ángel Firpo)

Sobre el nuevo club de Hernández, afirma que es un proyecto similar al Sporting de Costa Rica.

“Es un equipo joven, que ha comprado a muchos futbolistas, seleccionados, internacionales, tiene una logística y un respaldo económico muy bueno.

“Para decirte algo, este equipo viajó a Costa Rica de pretemporada y todos fueron de traje, tiene una estructura de ligas menores, su staff del equipo femenino y masculino es tico. Es un equipo que tiene todas las condiciones de los equipos modernos, un proyecto muy interesante, aunque no cuenta con mucha afición aún”, agregó.

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Inter Santa Tecla es el club más nuevo de Primera División

El club es el más nuevo en la Primera División de El Salvador. Fue fundado a mediados de 2025 para sustituir al anterior club que estaba en la ciudad, el Santa Tecla FC, el cual desapareció tras problemas administrativos.