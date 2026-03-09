Partido en Brasil termina en batalla campal y una cifra increíble de expulsados

El partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, por el Campeonato Mineiro en Brasil, terminó de la peor manera el pasado domingo, luego de que una pelea masiva estallara tras el pitazo final.

Lo que debía ser el cierre de un intenso clásico se transformó en una batalla campal que incluyó golpes, patadas y escenas de caos dentro del campo del estadio Mineirão.

La situación fue tan grave que requirió la intervención de la policía militar para controlar a jugadores y miembros de ambos equipos.

Los jugadores se dieron golpes y patadas. (eoacre/Instagram)

Un récord de expulsados

Horas después del incidente, el árbitro Matheus Candançan confirmó una cifra histórica en el fútbol brasileño: un total de 23 expulsados.

Según reportes de la prensa internacional, todo comenzó tras un choque entre Everson, portero del Atlético Mineiro, y Christian, mediocampista del Cruzeiro.

Debido al nivel de violencia, el árbitro no pudo mostrar tarjetas rojas, por lo que las sanciones se aplicaron posteriormente tras revisar lo ocurrido en el terreno de juego.

Sanciones y un nuevo duelo en el horizonte

Según el Código Brasileño de Justicia Deportiva, las sanciones solo tendrán efecto en torneos organizados por la Federación de Fútbol de Minas Gerais.

Ambos clubes volverán a enfrentarse el próximo 3 de mayo, esta vez en el Brasileirão.