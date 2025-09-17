Partidos de Unafut hoy miércoles: horarios de la jornada 9 del Apertura 2025

La Unafut sigue su curso este miércoles 17 de septiembre con tres encuentros correspondientes a la jornada 9 del Torneo Apertura 2025.

El primer partido será a las 4:00 p. m., cuando Guadalupe FC reciba al Municipal Liberia en el Estadio José Joaquín “Coyella” Fonseca.

A las 6:00 p. m., el Sporting San José enfrentará a Puntarenas FC en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en un duelo importante para las aspiraciones de ambos equipos.

La jornada cerrará a las 8:00 p. m., con el partido entre Herediano y Saprissa en el Estadio Carlos Alvarado, uno de los encuentros más esperados de la fecha.

Emoción de la Unafut continúa este jueves

Cartaginés viene de ganar, por lo que está con la motivación al tope para asumir el liderato. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

La emoción de la Unafut no termina con los partidos de este miércoles, ya que la jornada la cierran dos equipos que llegarán a disputar el liderato.

A las 8:00 p. m. de este jueves 18 de setiembre se enfrentan Cartaginés y Pérez Zeledón en el estadio Fello Meza.

Si en ese importante encuentro hay un ganador, será el nuevo líder del torneo, ya que ambos llegan con 14 unidos y Alajuelense, dueño del liderato, tiene 16, por lo que un triunfo de cualquiera de los dos nos daría al nuevo dueño de la cima de la Unafut.

Cabe recordar que Alajuelense venció 2-0 a San Carlos la noche del martes en el estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense es el nuevo líder del torneo, pero la cima le podía durar solo unas horas. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

