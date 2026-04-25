Pato López revela la figura de la Liga que lo convenció de romper una promesa deportiva a su esposa

Wílmer López reveló que una de las voces más autorizadas de Alajuelense lo convenció para que se hiciera cargo del equipo femenino.

El Pato participó en “Los Gordos pódcast” y contó que, por muchos años, se resistía a involucrarse en el fútbol femenino, hasta que llegó una exjugadora a pedirle que se convirtiera en técnico de las Leonas.

Con las liguistas, López ha conseguido 9 títulos nacionales.

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Wílmer López reveló que una figura de Alajuelense lo convenció para llegar al equipo femenino. Foto: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cuidarse de cosas

Entre los temas tocados, el Pato hizo una confesión:

“Yo le había dicho a mi esposa que en el fútbol femenino no me metía. Cuando la LDA tuvo el equipo, llegó Shirley Cruz y le decía a mi esposa que me convenciera de que me metiera en el fútbol femenino”, afirmó.

Wílmer destacó que fue la mejor decisión que pudo tomar y está muy contento en el club y añadió que en el día a día, se cuida de ciertos aspectos, para tener una convivencia sana con las chicas.

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“El fútbol es fútbol, lo mismo que se implementa con los hombres que con las mujeres. Hay que cuidar cosas, con las mujeres se deben tener cuidados, desde la forma de hablarles.

“A veces, la jugadora me dice que anda bajoneada porque le vino la menstruación y al mismo tiempo pueden estar cinco compañeras y hay que tener un respeto, a la hora de ciertas cosas de los entrenamientos”, dijo.