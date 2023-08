Paulo Wanchope dice que Cartaginés tiene un punto a favor contra Cobán Imperial

El entrenador del Cartaginés, Paulo Wanchope, considera que Cartaginés tiene una ventaja importante en el compromiso que jugarán este martes en territorio chapín ante el Cobán Imperial, por la Copa Centroamericana.

El juego será a las 6 de la tarde en el estadio Doroteo Guamuch (Mateo Flores) en Ciudad Guatemala y no en el estadio Verapaz, sede del Cobán Imperial.

Paulo Wanchope y José Gabriel Vargas, Cartaginés en Guatemala, copa Centroamericana (Cartaginés )

“Eso nos da la posibilidad a nosotros, no de llegar con tranquilidad, pero al menos pensar que no tienen a su gente, quiérase o no, jugar en casa es una ventaja importante para el equipo, pero son jugadores de mucha capacidad, no podemos relajarnos ni confiarnos por eso. Pero indiscutiblemente es una ventaja a favor y porque muchos aficionados nuestros viajaron y eso se va a sentir mañana”, expresó Chope.

Añadió que espera ganar el partido para tener posibilidades de clasificar pues ya Saprissa y los mismos chapines han sacado ventaja.

“Pero quedan juegos por disputar y la idea es que conforme pasen los partidos, podamos cumplir y estar más cerca”, añadió Chope.

El defensor José Gabriel Vargas dijo que se deben cuidar del juego aéreo del cuadro local. “Tienen buen juego de conjunto, pero estamos enfocados en nuestra idea de juego”.