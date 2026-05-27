Pérez Zeledón anuncia fichaje internacional para su planilla

Pérez Zeledón viene de un flojo torneo en el que estuvo en la parte baja de la tabla y es por eso que los movimientos en el plantel siguen y ahora anunciaron la llegada de Wilber Rentería Cuero.

Por medio de un comunicado de prensa, los generaleños dieron a conocer la llegada del cafetero al plantel, el cual se unirá por dos torneos.

Wilber es nuevo jugador de Pérez (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

“El colombiano Wílber Rentería Cuero se convierte en nuestro segundo refuerzo para el Torneo de Apertura 2026. El experimentado futbolista firmó un contrato por un año (dos torneos cortos), es decir, hasta el 30 de junio de 2027″, anunció la escuadra sureña.

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El mediocampista viene desde Puntarenas, equipo donde participó en diez encuentros por el Clausura 2026 sin lograr marcar un solo gol.