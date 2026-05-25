Pérez Zeledón sigue su limpia y anuncia la salida de un jugador protagonista en el pasado torneo

Pérez Zeledón anunció la salida de otro futbolista, esta vez se trata del mediocampista Kendall Porras.

“El futbolista Kendall Porras Montero NO continuará en nuestro equipo y se convierte en la octava baja de cara a la siguiente temporada. El volante finalizó su contrato de préstamo y regresa al club dueño de su ficha (Sporting)”, anunció el club generaleño sobre la salida de Porras.

Kendall Porras no sigue en Pérez. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

El volante tuvo muchos minutos con el conjunto del sur, con participación en 17 encuentros del Clausura 2026, en los que logró convertir dos tantos.

El primer gol en este certamen fue ante Saprissa, en el empate a tres tantos en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, y la segunda anotación la convirtió en el triunfo de los Guerreros del Sur sobre Sporting 3-2.

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En el primer certamen con los sureños, el volante anotó un solo gol durante todo el campeonato en la igualdad a dos anotaciones contra Liberia a dos tantos.

Pérez Zeledón tuvo un torneo bastante flojo en el que acabó en el fondo de la tabla con 14 puntos, empatados en puntos con Guadalupe, quienes fueron los que acabaron perdiendo la categoría.