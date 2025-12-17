Pérez Zeledón anuncia la salida de una de sus principales figuras

Pérez Zeledón anunció la salida del panameño Jorman Agular del equipo tras finalizar la participación en el torneo de Apertura 2025.

“¡Muchas gracias, Jorman! Agradecemos la entrega, dedicación y compromiso durante el tiempo que vistió la camiseta de los Guerreros del Sur. Así mismo, le deseamos muchos éxitos en su siguiente proyecto", publicaron en las redes sociales del club.

Jorman Agular fuera de Pérez Zeledón (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

La salida de Agular se une al reciente anuncio de Fabián Chávez y Jussef Delgado, más la llegada del arquero Miguel Ajú, en conjunto con la renovación de William Fernández.

Pérez Zeledón acabó en la sexta casilla del certamen tras acumular 23 unidades en 18 fechas disputadas, con seis victorias, cinco empates y siete derrotas al mando del Chuleta Orozco en el banquillo del club generaleño.

Los sureños así siguen su conformación en la planilla tras estar cerca de optar por llegar a las semifinales del semestre vigente, en el que pelearon hasta la última jornada para poder conseguir ese pase que no terminó sucediendo debido a la derrota con Herediano y el empate de los pamperos en Cartago. En dicho compromiso ante los florenses, Jorman fue el autor del único tanto con Pérez Zeledón en el traspié de 1-3.

Jorman se despide del club luego de sumar siete anotaciones, siendo el goleador del conjunto del sur y de los máximos romperedes del torneo, solo detrás de Marcel Hernández, con ocho.