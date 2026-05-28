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Pérez Zeledón anuncia un refuerzo que sabe bien lo que es anotarle a Saprissa

José Pablo Córdoba es nuevo fichaje de Pérez Zeledón

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Por Eduardo Rodríguez

Pérez Zeledón sumó otro refuerzo de cara al próximo semestre y este se trata de José Pablo Córdoba, según anunciaron en un comunicado de prensa.

José Pablo Córdoba nuevo fichaje de Pérez Zeledón
José Pablo Córdoba nuevo fichaje de Pérez Zeledón (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

“El futbolista José Pablo Córdoba se convierte en nuestro tercer refuerzo para el Torneo de Apertura 2026. El delantero firmó un contrato por un año (dos torneos cortos), es decir, hasta el 30 de junio de 2027″, anunció el conjunto sureño en sus redes sociales.

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José Pablo viene de Puntarenas tras jugar siete encuentros en el Clausura 2026 y marcar un tanto en el empate contra el Monstruo en el Ricardo Saprissa en la primera jornada de dicho certamen.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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