Sporting se lleva a figura de otro equipo de la primera división

Sporting anunció el fichaje del atacante Renzo Carballo, quien viene de Puntarenas tras su paso por el Diriangén de Nicaragua.

El delantero llega en condición de préstamo, pues los pinoleros siguen siendo dueños de su ficha, así lo anunciaron los griegos en un comunicado de prensa sobre el ariete.

“Sporting FC informa la incorporación del delantero paraguayo Renzo Carballo como nuevo refuerzo de nuestra institución para la próxima temporada”.

Renzo Carballo es nuevo jugador de Sporting. (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

“El atacante de 30 años llega al club en condición de préstamo por un año, luego del acuerdo alcanzado con Diriangén FC, equipo dueño de su ficha deportiva.

“Carballo cuenta con experiencia internacional tras iniciar su carrera en Club Cerro Porteño y posteriormente militar en clubes como Sporting Canamy, Pastoreo FC, Tacuary, Diriangén y recientemente Puntarenas FC”.

“Durante su etapa con Diriangén, el delantero conquistó cuatro títulos de liga y dos títulos de copa, consolidándose como un atacante de experiencia, liderazgo y capacidad goleadora”.

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“Con 1.85 metros de estatura, Renzo destaca por su presencia ofensiva, sacrificio, garra y compromiso dentro del terreno de juego, características que Sporting FC considera importantes dentro del proyecto deportivo del club”, publicó el conjunto albinegro en el comunicado de prensa.

El delantero fue muy regular con el conjunto del Puerto; no obstante, solo anotó dos goles por el campeonato nacional en los duelos de la primera vuelta del certamen pasado ante Herediano y Pérez Zeledón.