El Municipal de Pérez Zeledón invitó a sus aficionados a sumarse a una linda iniciativa, de cara al juego contra el Deportivo Saprissa.

Este sábado, los guerreros recibirán a los morados en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, a las 8 de la noche y, previo al encuentro contra la S, se estarán recibiendo peluches para que los niños de este cantón josefino cuenten con un regalo en esta Navidad.

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El Municipal Pérez Zeledón invita a sus aficionados a donar un peluche, para obsequiar a niños en esta Navidad. Foto: AFP. (YURI CORTEZ/AFP)

Una sonrisa

El club dio a conocer en sus redes sociales la manera en la que puede sumarse a este proyecto.

“En el Municipal Pérez Zeledón creemos que nuestra camiseta representa mucho más que un equipo. También representa valores, unión y el compromiso de aportar cosas positivas a nuestra comunidad.

“Este sábado queremos demostrarlo una vez más. Invitamos a nuestra afición a traer un peluche y sumarse a esta iniciativa para regalar sonrisas a niños y niñas”, mencionó el club.

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Pérez Zeledón enfrentará a Saprissa, este sábado, a las 8 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los peluches se pueden entregar en los portones de acceso al estadio generaleño.