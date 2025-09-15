Pérez Zeledón se quedó con las ganas de colocarse en la cima del Apertura

Pérez Zeledón no pudo llegar a la cima del torneo, al empatar contra el Puntarenas FC. Prensa PZ. (Prensa PZ./Prensa PZ.)

Pérez Zeledón desperdició el chance de montarse en la cima del Apertura 2025, al ceder un empate, que le supo a derrota, ante Puntarenas FC.

El juego entre guerreros y porteños cerró con marcador 1-1, lo que provocó que Pérez llegara a los 14 puntos, misma cantidad de unidades que Cartaginés, pero los brumosos se quedaron con el liderato por la diferencia de goles.

El encuentro en San Isidro de El General estuvo pasado por agua y se suspendieron las acciones en los primeros minutos. Desde que se dio el pitazo inicial, a las 3 p.m. la lluvia era intensa en ese cantón josefino.

LEA MÁS: Francisco Calvo le echó una mano a uno de sus exequipos y los tiene tocando la cima del torneo

14 puntos consiguió Pérez.

La central Marianela Araya dejó seguir el partido y al minuto 20 Jefferson Rivera abrió la cuenta para los generaleños, con una joya de gol, tras un potente derechazo, que sorprendió al arquero puntarenense Adonis Pineda, quien creyó que la bola se desviaría y no se lanzó.

No pasó mucho tiempo desde el gol de Rivera, cuando se suspendieron las acciones. La dirigencia de Pérez trabajaba para que el agua drenara lo más rápido posible. La disminución de las lluvias hizo posible reanudar las acciones y Puntarenas comenzó a presionar, hasta que le salió la oportunidad de empatar el juego.

Al 37, el exjugador del Saprissa, Kliver Gómez, se lució con un golazo; fue un derechazo de larga distancia, imposible de detener para Bryan Segura. Le dio con todo el Perro y así salvó a su equipo de un resultado adverso.

La lluvia provocó que el juego se suspendiera por más de 20 minutos. Prensa PZ. (Prensa PZ./Prensa PZ.)

Los locales no pudieron aprovechar la ventaja que tuvieron a partir del minuto 54, cuando el porteño José Leiva se ganó la doble cartulina amarilla y fue expulsado.

En la próxima jornada, Pérez visitará a Cartaginés, un duelo directo por el primer lugar; mientras que el Puerto enfrentará a Sporting FC.

Los guerreros llegaron a los 14 puntos y están en el segundo lugar. Prensa PZ. (Prensa PZ./Prensa PZ.)

LEA MÁS: Exmorado confirma que volverá a Saprissa en enero