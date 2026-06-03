Pérez Zeledón se refuerza con otro jugador proveniente de un equipo grande

El Municipal Pérez Zeledón viene de llevarse un golpe muy complicado en el pasado semestre cuando no peleó nada, y estuvo más cerca del sótano que de los puestos altos de la tabla de posiciones; es por esto que el conjunto del sur se está reforzando hasta los dientes.
Keymar Mclean es el nuevo fichaje de los sureños, proveniente del Herediano, dueño de su ficha; así lo confirmó la institución generaleña en un comunicado de prensa.
“El futbolista Keymar McLean Romano se convierte en el séptimo refuerzo de nuestro equipo para el Torneo de Apertura 2026. El defensa central se incorpora a la institución por periodo de un año (dos torneos cortos), en condición de préstamo procedente del Club Sport Herediano”, publicó Pérez Zeledón sobre el nuevo fichaje.
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El jugador estuvo a préstamo también en el semestre anterior con el conjunto guadalupano que acabó perdiendo la categoría, y antes de ese torneo sí jugó con Herediano, en el certamen Apertura 2025 en el que el Team acabó cayendo en la primera fase del campeonato.
Sumado a este jugador, Kenneth González de Saprissa, José Alvarado viene de la Liga, Kenneth Guzmán, José Pablo Córdoba, Wilber Rentería y Marvin Angulo son las nuevas adquisiciones generaleñas de cara al siguiente torneo Apertura 2026 y así buscar lavarse la cara del pasado campeonato en el que no pudieron trascender y luchar por algo más arriba.