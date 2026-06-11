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Pérez Zeledón suma fichaje proveniente de los Tigres de la Liga MX

Manuel Aguilar llega desde los Tigres de México para reforzar a Pérez Zeledón

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Por Eduardo Rodríguez

El Municipal Pérez Zeledón sumó un nuevo refuerzo internacional con la llegada del mexicano Manuel Aguilar Peña, quien pertenecía a los Tigres de la Liga MX.

Mediante un comunicado de prensa, el club generaleño hizo el anuncio oficial y el tiempo que estará ligado a la institución.

Manuel Aguilar es el nuevo refuerzo de Pérez Zeledón
Manuel Aguilar es el nuevo refuerzo de Pérez Zeledón (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

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“El futbolista mexicano Manuel Aguilar Peña se convierte en el noveno refuerzo de nuestro equipo para el Torneo de Apertura 2026. El defensa central de perfil zurdo llega procedente del Club Tigres UANL en condición de agente libre y se incorpora a la institución por periodo de un año (dos torneos cortos)”, informó el combinado sureño en sus redes sociales.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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