Pérez Zeledón suma más jugadores a su limpia y anuncia fichaje proveniente de equipo de la Liga MX

Pérez Zeledón suma más bajas a la lista de salidas luego de un torneo muy deficiente en el semestre pasado, además de la incorporación de un fichaje internacional del Santos Laguna de la Liga MX.

Los generaleños acumulan un total de 12 salidas en el equipo con las anunciadas del argentino Máximo Pereira y de Owen Baltodano.

Alejandro Vega nuevo fichaje de Pérez Zeledón (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

Por su parte, los sureños anunciaron la incorporación de Alejandro Vega, quien llega desde el Santos Laguna de la liga mexicana.

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“El futbolista mexicano Luis Alejandro Vega se convierte en el octavo refuerzo de nuestro equipo para el Torneo de Apertura 2026. El extremo derecho de perfil zurdo llega procedente del Club Santos Laguna en condición libre y se incorpora a la institución por periodo de un año (dos torneos cortos)”, anunció el club de Pérez Zeledón de manera oficial.

El atacante azteca viene de la sub-21 del conjunto del Santos de México para ayudar a Pérez Zeledón luego de un Clausura 2026 que fue muy irregular para los del sur.