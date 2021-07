Periodista de ESPN justifica actitud de Keylor Navas con la afición, pero nada que ver

Andrés Agulla, periodista de ESPN, más perdido que el chiquito de la Llorona, dijo la semana pasada en el programa Jorge Ramos y su banda que el portero Keylor Navas está muy dolido con la afición costarricense por la actitud que tuvo contra él en el llamado juicio del siglo.

Keylor Navas subió esta foto este lunes en su Face. No se ve lesionado. Facebook Keylor Navas subió esta foto este lunes en su Face. No se ve lesionado. Facebook (Facebook)

Dando a entender que el portero del PSG no quiere nada con la Sele por ese dolor, cuando la espalda que el generaleño le ha dado al equipo de todos viene desde mucho tiempo antes del sonado juicio.

Navas estuvo en el ojo del huracán cuando fue señalado abiertamente por el expresidente de la Fedefutbol, Eduardo Li, de haber dicho que varios jugadores estaban dispuestos a perder partidos con la Sele si el técnico colombiano Jorge Luis Pinto se mantenía en el cargo.

[ Lo que diga Keylor Navas es santa palabra para la Fedefútbol ]

Las miradas de la afición se voltearon principalmente hacia Navas, aunque Celso Borges y Bryan Ruiz también formaron parte del debate como demandantes en contra de los exfederativos Juan Carlos Román y Adrián Gutiérrez.

Agulla, quien está en la Yunai cubriendo a Costa Rica en la Copa Oro, dijo que luego de conversar con allegados a la Tricolor, que nunca reveló, llegó a la conclusión de que Navas está resentido con la afición por esa actitud hacia él. Navas fue condenado por la opinión pública, más que Borges y Ruiz.

“Keylor Navas está realmente, muy, pero muy dolido con todo lo que pasó con aquella demanda con respecto si había, entre Keylor y dos jugadores más, cesado a Pinto y aquella situación que se hizo pública.

“Se sintió condenado por muchos de los medios, mucha gente del público y Keylor Navas, según me han dicho, está totalmente dolido por esa situación”, explicó Agulla.

Sin embargo, el resentimiento de los aficionados con Keylor Navas no es tan reciente (el juicio fue en marzo). La Teja contactó por WhatsApp a Agulla para que ampliara cómo llegó a esas conclusiones, pero dejó en visto los mensajes.

Navas, hace apenas dos años era intocable para la afición tica. Al portero no se podían sacar notas con enfoques negativos porque todo el mundo brincaba.

Hoy en día, aunque siguen habiendo ‘Keylor lovers’, cada vez son menos.

Navas le ha lavado la voluntad a mucha gente y basta con darse una vuelta por el Facebook del hombre de fe, donde muchos aficionados le expresan que no lo quieren ver en la Sele de nuevo.

Probablemente Andrés Agulla no conoce el contexto nacional con Keylor. Fotos: Mayela López Probablemente Andrés Agulla no conoce el contexto nacional con Keylor. Fotos: Mayela López (Mayela López)

El periodista deportivo Leonardo Sandí dijo que lo de Keylor no puede ser por lo del juicio, pues es muy reciente.

“Eso no es de ahora, ¿desde hace cuánto no está en la Copa Oro?. Es más, ¿qué tanto comulga Keylor con la afición?, una cosa es hablar bien del país y otra es demostrarlo. Existe un divorcio, pero ha sido culpa de él. A nosotros (la prensa) no nos habla, pero en España lo entrevistaba Marca y otros medios. ¿Hace cuánto no pasa eso aquí?. No es por el juicio”, enfatiza Sandí.

Eduardo Castillo, comunicador de Teletica Radio, comentó que lo del juicio no tiene nada que ver con la actitud de la afición con Keylor.

“Está bien que no venga, pero se muestra vacacionando o haciendo pretemporada cuando se supone que está lesionado. La gente duda de su compromiso y eso no es de ahora o por el juicio”, manifestó Castillo.

[ ¿Y la lesión? Keylor Navas ya está entrenando como si nada con sus compañeros del PSG ]