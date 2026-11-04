Periodista de ESPN se burla de importante símbolo de Alajuelense

La periodista Georgina Hernández, de ESPN, se burló de un símbolo que es muy importante para la afición de Alajuelense.

Periodista de ESPN se burló de que Alajuelense tuviera un mango como mascota en el pasado. (IG Georgina Hernández/IG Georgina Hernández)

En Equipo F, Daniel Murillo, periodista tico, recalcó que la Liga es el único León, el verdadero, ya que en el ránking de Concacaf, una vez más el tricampeón de Centroamérica lidera sobre el Olimpia de Honduras y eso no le cayó nada bien a la comunicadora catracha.

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“No, no, el león es el que nació león; ese equipo fue otra cosa antes, nunca vi una evolución así ni en Pokémon, ni en Pokémon vi un mango convertirse en un león”, dijo la Georgina en medio de risas sobre los símbolos históricos de la Liga, que es el manguito que en algún momento fue la mascota del club