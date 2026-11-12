Periodista ecuatoriano emocionó a Bryan Ruiz con inesperado comentario

Un periodista ecuatoriano se rindió ante Bryan Ruiz, técnico de la Selección Nacional, y le destacó lo logrado por la Tricolor en la Copa del Mundo Brasil 2014.

Este jueves, Ruiz atendió a los medios de cara al juego amistoso entre Ecuador y la Sele, y el comunicador le comentó que había conversado con él en ese Mundial y lo felicitó por su llegada al conjunto nacional.

“Para el Mundial Brasil 2014 pude hablar con usted y no sé si es tarde, pero lo felicito. Nos dieron muchas alegrías y estábamos encantados.

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Bryan Ruiz (centro) se mostró muy emocionado, ante el comentario de un periodista ecuatoriano. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“¿Por dónde se le puede hacer daño a Ecuador? Quisiera saber si cree que puede influir la altura para este juego”, dijo el comunicador, cuyo nombre no logramos identificar.

El partido entre Ecuador y Costa Rica será este viernes a las 6 p.m. hora tica, en el estadio Olímpico Atahualpa, que se localiza en Quito.

Emocionado

El entrenador, visiblemente emocionado por el comentario, aseguró:

“Primero que todo muchas gracia por sus palabras, nunca es tarde para decir algo bueno y me siento muy halagado.

“Si vemos la planilla que tiene Ecuador, eso habla del tipo de jugador que tiene; están en Europa y en los mejores equipos del mundo, París, el Chelsea, en Brasil, Argentina y nosotros nos tomamos el partido con la responsabilidad del caso.

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La Selección Nacional se medirá ante Ecuador, este viernes, a las 6 p.m. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Respetamos al jugador, hemos visto algunos puntos donde podemos sacar ventaja y con respecto a la altura, creemos que podría afectar un poco.

“Hay jugadores que por primera vez se enfrentarán a un tema así, preguntándose por qué no pueden recibir buen aire”, destacó.