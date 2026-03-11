Periodista Édgar Valero genera indignación tras mencionar a Diogo Jota como posible convocado

El periodista mexicano Édgar Valero dio de qué hablar en redes sociales tras publicar una columna en la que mencionó por error al futbolista Diogo Jota como si estuviera vivo.

Jota falleció el 3 de julio del año anterior en un accidente de tránsito, un hecho que conmocionó al mundo del fútbol.

Sin embargo, en una columna para El Heraldo de México previo al amistoso entre Portugal y México, el periodista incluyó su nombre como posible convocado.

Diogo Jota falleció en un accidente el año anterior. (Diogo Jota/Instagram)

“La Federación Portuguesa de Fútbol ha dejado entrever que Martínez aprovechará la ausencia (o limitación) de CR7 para probar a Gonçalo Ramos y evaluar el regreso de Diogo Jota, quien quien ha estado bajo observación tras problemas físicos, y que tiene contemplado llamar al delantero del Toluca, Paulinho”, mencionó el comunicador en el último párrafo de la columna.

La situación generó críticas inmediatas en redes sociales, donde usuarios señalaron el error y cuestionaron la falta de revisión del texto.

Mensajes que generaron más críticas

Tras recibir múltiples comentarios, Valero publicó un mensaje que fue interpretado por muchos como una burla, lo que aumentó la polémica.

Édgar Valero es director de Deportes del Heraldo. (Édgar Valero/Instagram)

“Bueno, gracias por los likes y los retuits. Pensaba entrevistar a Jota, pero se murió. Ya qué le hacemos… Para la próxima me aseguraré que esté vivo el güey en cuestión. Y yo más vivo a la hora de escribir", expresó.

Las palabras provocaron nuevas críticas y reacciones negativas entre aficionados y usuarios de redes sociales.

El periodista ofrece disculpas

Posteriormente, el periodista explicó que se trató de un error al momento de redactar el texto y aseguró que confundió el nombre del futbolista con el de otro jugador.

“Claro que sé que desgraciadamente Jota falleció, porque el año pasado aquí mismo puse el video que grabé durante el Mundial de Clubes en el entrenamiento del Bayern Munich en Walt Disney World en Orlando, donde se guardó un minuto de silencio.

“Al escribir la nota estaba pensando en Rafael Leao, pero se me atravesó el nombre de Jota, y me di cuenta del error al revisar la nota... Corregí pero hay ‘pequeños demonios’ de computadora que mantuvieron la versión que ya había enviado unos 25 minutos antes...“, indicó.

Finalmente, el periodista reconoció que se trató de un error grave y ofreció disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por lo ocurrido.