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Periodista hondureña de ESPN lanzó otro dardo contra símbolo de Alajuelense

Georgina Hernández sigue con la polémica contra Alajuelense

Por Eduardo Rodríguez

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La periodista de ESPN, Georgina Hernández, sigue con la polémica contra Alajuelense por el tema del león y la anterior mascota eriza.

La comunicadora hondureña atacó a los liguistas en uno de los espacios de ESPN, debido al tema del león de Centroamérica, con respecto al Olimpia, pero ella soltó opiniones de burla por el mango que tenía antes la Liga como mascota.

Periodista de ESPN se burló de que Alajuelense tuviera un mango como mascota en el pasado.
Periodista de ESPN se burló de que Alajuelense tuviera un mango como mascota en el pasado. (IG Georgina Hernández/IG Georgina Hernández)

Hernández, en su cuenta de X, les volvió a tirar a los rojinegros tras la polémica con el mango y el león.

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Después de la ‘Pokébola’ que les ‘lancé’, solo les quedaba reírse. No se enojen... ni pataleen, ni se indignen; es parte de su “evolución”, sus raíces, su historia y su ciudad. Es un insulto... SOLO si lo ven como vergüenza... pero al contrario deben sentirse orgullosos por lo logrado", dijo la periodista, quien anteriormente comparó el cambio de mascota con Pokémon.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis