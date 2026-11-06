Periodista hondureña de ESPN lanzó otro dardo contra símbolo de Alajuelense

La periodista de ESPN, Georgina Hernández, sigue con la polémica contra Alajuelense por el tema del león y la anterior mascota eriza.

La comunicadora hondureña atacó a los liguistas en uno de los espacios de ESPN, debido al tema del león de Centroamérica, con respecto al Olimpia, pero ella soltó opiniones de burla por el mango que tenía antes la Liga como mascota.

Periodista de ESPN se burló de que Alajuelense tuviera un mango como mascota en el pasado. (IG Georgina Hernández/IG Georgina Hernández)

Hernández, en su cuenta de X, les volvió a tirar a los rojinegros tras la polémica con el mango y el león.

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“Después de la ‘Pokébola’ que les ‘lancé’, solo les quedaba reírse. No se enojen... ni pataleen, ni se indignen; es parte de su “evolución”, sus raíces, su historia y su ciudad. Es un insulto... SOLO si lo ven como vergüenza... pero al contrario deben sentirse orgullosos por lo logrado", dijo la periodista, quien anteriormente comparó el cambio de mascota con Pokémon.