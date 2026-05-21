Periodista hondureño despedazó a Jeaustin Campos tras otro fracaso con el Real España

Real España quedó eliminado en la etapa de la triangular final para decidir a los finalistas, por lo que Jeaustin Campos volvió a fracasar en el intento de ser monarca catracho con los aurinegros, algo que le ha generado muchas críticas.

El periodista Álvaro de la Rocha le tiró fuertísimo al entrenador nacional después de una nueva eliminación en el certamen hondureño.

El periodista Álvaro de la Rocha atacó durísimo a Campos (Rafael Pacheco Granados)

“Jeaustin Campos, usted ya cumplió dos años en Real España, vino con un gran cartel de Costa Rica, pero déjeme decirle que nos importa un cacahuate lo que ganó con Saprissa y Herediano porque aquí usted vino a entregar títulos y en cuatro torneos jugó una final en la que recibió seis goles y después no ha vuelto a jugar una final.

“El gran responsable es Jeaustin Campos, el famoso matatán en Costa Rica, perdedor en Honduras. Se le empiezan a acabar los discursos bonitos, la venta de humo. Antes de que viniera, decía que Real España no juega finales, que en Centroamericana no competía, y este torneo sin liga, sin final y sin Copa Centroamericana, ¿a dónde te vas a esconder, Jeaustin Campos?“, afirmó en La Voz del Deporte.

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Marathón fue el encargado de dejar en el camino el sueño de Campos de llegar a la final que la disputan ante el Motagua.