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Periodista hondureño despedazó a Jeaustin Campos tras otro fracaso con el Real España

El periodista Álvaro de la Rocha se le fue con los tacos de frente a Jeaustin Campos tras nuevo fracaso en el Real España

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Por Eduardo Rodríguez

Real España quedó eliminado en la etapa de la triangular final para decidir a los finalistas, por lo que Jeaustin Campos volvió a fracasar en el intento de ser monarca catracho con los aurinegros, algo que le ha generado muchas críticas.

El periodista Álvaro de la Rocha le tiró fuertísimo al entrenador nacional después de una nueva eliminación en el certamen hondureño.

05/10/2023 Restaurante Madison, Plaza Futura, Lindora. Conferencia de prensa de Herediano para firmar convenio con cdbMD y hablar acerca del reciente trinfo ante Comunicaciones y de los partidos que se vienen ante el Deportiva Saprissa. Estuvieron presentes el director técnico, Jeaustin Campos; el gerente deportivo, Robert Garbanzo y los jugadores John Jairo Ruiz y Yendrick Ruiz.
El periodista Álvaro de la Rocha atacó durísimo a Campos (Rafael Pacheco Granados)

“Jeaustin Campos, usted ya cumplió dos años en Real España, vino con un gran cartel de Costa Rica, pero déjeme decirle que nos importa un cacahuate lo que ganó con Saprissa y Herediano porque aquí usted vino a entregar títulos y en cuatro torneos jugó una final en la que recibió seis goles y después no ha vuelto a jugar una final.

El gran responsable es Jeaustin Campos, el famoso matatán en Costa Rica, perdedor en Honduras. Se le empiezan a acabar los discursos bonitos, la venta de humo. Antes de que viniera, decía que Real España no juega finales, que en Centroamericana no competía, y este torneo sin liga, sin final y sin Copa Centroamericana, ¿a dónde te vas a esconder, Jeaustin Campos?“, afirmó en La Voz del Deporte.

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Marathón fue el encargado de dejar en el camino el sueño de Campos de llegar a la final que la disputan ante el Motagua.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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