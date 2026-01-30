Deportes

Periodista hondureño llenó de elogios a Alajuelense por esta razón

El periodista de Honduras, Gustavo Roca, llenó de elogios la nueva camisa retro que sacó Alajuelense al mercado

Por Eduardo Rodríguez

El periodista hondureño Gustavo Roca comentó cosas muy positivas sobre Alajuelense y sus nuevas camisas retro que lanzaron al mercado días atrás.

El comunicador catracho no tuvo reparo para comentar acerca de la camisa roja de la marca Umbro con un escudo retro en honor a un uniforme del pasado de los manudos.

“A veces, en lo sencillo está lo elegante. La hermosa camiseta retro que ha sacado al mercado la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Una auténtica joya de colección y, por supuesto, para lucirla. Muy hermosa. EL LEÓN CENTROAMERICANO Y TRICAMPEÓN DEL ÁREA BIEN VESTIDO”, comentó Roca en sus redes sociales.

La Liga sacó esta y más camisas días atrás como parte de una nueva colección de la marca patrocinadora del club.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

