Periodista hondureño llenó de elogios a Alajuelense por esta razón

El periodista hondureño Gustavo Roca comentó cosas muy positivas sobre Alajuelense y sus nuevas camisas retro que lanzaron al mercado días atrás.

El comunicador catracho no tuvo reparo para comentar acerca de la camisa roja de la marca Umbro con un escudo retro en honor a un uniforme del pasado de los manudos.

Gustavo Roca periodista de Honduras elogió la nueva camisa retro de Alajuelense (Prensa LDA/Prensa LDA)

“A veces, en lo sencillo está lo elegante. La hermosa camiseta retro que ha sacado al mercado la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Una auténtica joya de colección y, por supuesto, para lucirla. Muy hermosa. EL LEÓN CENTROAMERICANO Y TRICAMPEÓN DEL ÁREA BIEN VESTIDO”, comentó Roca en sus redes sociales.

Gustavo Roca llenó de piropos la nueva camisa retro de Alajuelense (Gustavo Roca/YouTube)

La Liga sacó esta y más camisas días atrás como parte de una nueva colección de la marca patrocinadora del club.