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Periodista hondureño provoca a los manudos y saca pecho por Olimpia

El comunicador hondureño le lanzó un dardo a Alajuelense tras la eliminación en Concacaf y aprovechó para sacar pecho con Olimpia

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Por Eduardo Rodríguez

La eliminación de Alajuelense ante LAFC fue tema a nivel internacional y es que en Honduras hicieron eco de dicha caída de los manudos.

El periodista catracho Johan Raudales le lanzó un dardo a los erizos, en el que muestra que, al parecer, la herida de los albos sigue abierta luego de que la Liga eliminara en semifinales a Olimpia en su propia casa, en la Copa Centroamericana.

23/10/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la semifinal de la Copa Centroamericana, entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras.
Periodista de Honduras sacó pecho con Olimpia y picó a los manudos (Jose Cordero/José Cordero)

“Buenos días, mis amigos ticos, y nunca lo olviden: solo hay un equipo que ha podido llegar a semifinales contra los CLUBES MILLONARIOS DE NORTEAMÉRICA en Concachampions. Y ese es: El Club Olimpia Deportivo de Pedro Troglio”, publicó en sus redes sociales.

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Los leones catrachos esa vez llegaron a semifinales ante Tigres de México y, del otro lado de la llave de Concacaf, el propio LAFC se enfrentó al América.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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