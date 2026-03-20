Periodista hondureño provoca a los manudos y saca pecho por Olimpia

La eliminación de Alajuelense ante LAFC fue tema a nivel internacional y es que en Honduras hicieron eco de dicha caída de los manudos.

El periodista catracho Johan Raudales le lanzó un dardo a los erizos, en el que muestra que, al parecer, la herida de los albos sigue abierta luego de que la Liga eliminara en semifinales a Olimpia en su propia casa, en la Copa Centroamericana.

Periodista de Honduras sacó pecho con Olimpia y picó a los manudos (Jose Cordero/José Cordero)

“Buenos días, mis amigos ticos, y nunca lo olviden: solo hay un equipo que ha podido llegar a semifinales contra los CLUBES MILLONARIOS DE NORTEAMÉRICA en Concachampions. Y ese es: El Club Olimpia Deportivo de Pedro Troglio”, publicó en sus redes sociales.

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Los leones catrachos esa vez llegaron a semifinales ante Tigres de México y, del otro lado de la llave de Concacaf, el propio LAFC se enfrentó al América.