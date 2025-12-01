Deportes

Periodista Hondureño quiere que Alajuelense pierda ante Xelajú la final de Copa Centroamericana

El periodista Gustavo Roca de Honduras dejó claro su apoyo por el Xelajú de Guatemala en la final ante Alajuelense

Por Eduardo Rodríguez

Alajuelense dejó eliminado al Motagua de Honduras en cuartos de final de la Copa Centroamericana, y luego pasó la guillotina contra el Olimpia del mismo país, algo que parece no gustó mucho al periodista Gustavo Roca, quien salió con la camisa del Xelajú de Guatemala deseando que derroten a la Liga en la final de este miércoles.

“Miren, besitos al próximo campeón de la Copa Centroamericana, besitos... Gran camiseta del próximo campeón de la Copa Centroamericana; no quiero ganarme a nadie. Yo soy un periodista, y puedo mojarme; no tengo ningún problema en decir a quién apoyo, quién creo que va a ganar. Yo no me escondo como algunos”, dijo.

Gustavo Roca de Honduras quiere que el Xelajú derrote a Alajuelense en la final de Copa Centroamericana. (Gustavo Roca/YouTube)

“Yo quiero que el Xelajú se corone campeón de la Copa Centroamericana y sacó un resultadazo en la Catedral”, dijo en un TikTok compartido por el perfil de Línea de 5.

El comunicador fue uno de los más críticos, en sus redes sociales, cuando Alajuelense fue a Tegucigalpa y dejó en el camino a los leones catrachos y a las águilas azules en las fases anteriores.

