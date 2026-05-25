Periodista revela detalles clave sobre la lesión de Lionel Messi y su futuro inmediato

Este domingo en Argentina se encendieron las alarmas después de que Lionel Messi saliera lesionado del encuentro entre Inter Miami y Philadelphia con victoria de 6-4 para los rosas.

A los 73 minutos, el astro de la Albiceleste salió de variante tras sentir una dolencia muscular y, desde ese momento, y tan cerca de empezar la cita mundialista, se empezaron a hacer muchas especulaciones alrededor del jugador de 38 años que jugaría su último Mundial en esta edición de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Messi salió de cambió por lesión este domingo (CHANDAN KHANNA/AFP)

Tras sentir el dolor en el isquiotibial izquierdo, Messi se quedó detenido sobre el terreno de juego y rápidamente hizo señales al banquillo para abandonar el partido; sin embargo, el atacante del Inter Miami pudo salir por sus propios medios, por lo que la situación no parece tan compleja.

El periodista de Argentina que cubre a la Albiceleste, Gastón Edul, brindó noticias muy positivas de cara a las opciones de Lionel para ir al Mundial que inicia a principios de junio en Norteamérica.

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“Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando”, explicó el periodista de Argentina sobre la situación del ocho veces balón de oro.

En dicho duelo en el que salió de cambio, el campeón del mundo logró dar dos asistencias durante el duelo, pero no convirtió anotación antes de salir de cambio.