Periodistas deportivos pasaron de las palabras a los golpes en media transmisión

Periodistas se agarraron en media transmisión. (Estudios Baresi/X)

Dos periodistas deportivos no pudieron contener su enojo y pasaron de una discusión a los golpes en media transmisión en vivo.

El bochornoso momento ocurrió en el programa de televisión ¡Mira lo que habla!, en Perú, luego de la derrota del Alianza Lima 2-1 ante Universidad de Chile, resultado que los dejó fuera de la Copa Sudamericana 2025.

Los comunicadores Evaristo Cruz y Silvio Valencia comenzaron con un intercambio de palabras subidas de tono, por lo que una de sus compañeras, que también estaba en el programa, intentó evitarlo, no fue posible.

La tensión aumentó hasta que terminaron en un enfrentamiento físico que los llevó al suelo.

La producción tuvo que cortar la transmisión y aunque el material fue eliminado del canal oficial de YouTube, el video se filtró en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y ha generado una ola de comentarios.